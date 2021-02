Brooke Shields przechodzi rehabilitację po złamaniu kości udowej

Gwiazda filmu „Błękitna laguna” doznała poważnej kontuzji – złamała kość udową. Na razie nie wiadomo, jak nabawiła się tego urazu. Brooke Shields jest obecnie w szpitalu i uczy się chodzenia o kulach. Na nagraniu, które umieściła na Instagramie, możemy zobaczyć mały wycinek tego, jak wygląda jej rehabilitacja.

Brooke Shields /John Lamparski /Getty Images

"Złamałam kość udową. Powoli się regeneruję" - aktorka poinformowała swoich fanów na Instagramie. Tej wiadomości towarzyszy filmik, na którym Shields bardzo ostrożnie i powoli stawia kroki na szpitalnym korytarzu, podpierając się kulami ortopedycznymi. Ma na sobie koszulę nocną oraz skarpetki antypoślizgowe. Nie widzimy jej twarzy.



"Nieważne, jakie masz przed sobą wyzwanie, zdecyduj się na pozytywne nastawienie i idź do przodu" - 55-latka napisała w kolejnym zdaniu swojego postu. Była to jej pierwsza publikacja w mediach społecznościowych od dwóch tygodni.



Ze słowami wsparcia pośpieszyli nie tylko obserwatorzy aktorki, ale również rozmaite gwiazdy. "Brooke, tak mi przykro. Odwagi... Masz to we krwi" - to komentarz Glen Close. "Mogę przynieść jedzenie" - zaoferowała pomoc Sharon Stone.

Do tej pory, w czasie pandemii, Shields wydawała się być w świetnej formie fizycznej. Na swoich kanałach społecznościowych publikowała filmiki instruktażowe z ćwiczeniami, które można wykonywać w domu. Dzieliła się też zdjęciami w dwuczęściowym bikini, odsłaniając swoje muskularne ciało.