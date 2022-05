Bronisław Pawlik: "Człowiek, który wiedział o teatrze niemal wszystko"

Pawlik przyszedł na świat 8 stycznia 1926 roku w Krakowie. W czasie wojny pracował jako robotnik kolejowy, a tuż po jej zakończeniu wpadł na pomysł, by zrealizować swoje marzenie z dzieciństwa i zostać aktorem. Po wojnie zapisał się do krakowskiego Studia Dramatycznego Iwo Galla. Dyplom otrzymał w 1947 r.; miał już wtedy za sobą teatralny debiut - a przed sobą prężnie rozwijającą się karierę.

Aktor bardzo mocno pokochał teatr i to właśnie występom na scenie poświęcił pierwsze lata swojej kariery. w Teatrze im. Jaracza w Łodzi oraz na scenach warszawskich: Teatru Narodowego, Ateneum, Polskiego, Powszechnego.

Reklama

W latach 50. udzielał się nie tylko jako aktor, ale również jako reżyser. Wspólnie z Zygmuntem Huebnerem reżyserował "Cień bohatera" Seana O'Casey'a w Teatrze Współczesnym, sam podjął się reżyserii "Osaczonych" Janusza Warmińskiego w Ateneum.

Równolegle rozwijała się jego kariera aktorska. U Kawalerowicza zagrał Leona w "Celulozie" i Leona Krusiewicza w "Pod gwiazdą frygijską", u Rybkowskiego - fryzjera Szczeżuję w "Godzinach nadziei" i komisarza-kapitana milicji w "Kapeluszu pana Anatola".

Zdjęcie Barbara Krafftówna i Bronisław Pawlik w filmie "Don Gabriel", 1966. / Polfilm 1 / East News

W kolejnych latach powiększył swoje aktorskie portfolio o dziesiątki ról zarówno filmowych, jak i serialowych. Widzowie na zawsze zapamiętają go dzięki występom w takich produkcjach, jak: "Mąż swojej żony", "Hrabina Cosel", "Miś", czy "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz".

Pawlik był profesorem w telewizyjnych "Niewiarygodnych przygodach Marka Piegusa". Grał także w serialach: "Stawka większa niż życie", "Chłopi", "Polskie drogi", "Doktor Murek", "Kariera Nikodema Dyzmy", "Alternatywy 4".

Dzięki swoim wybitnym kreacjom nie tylko był podziwiany przez widzów, ale i przez kolegów z branży. Tak o aktorze mówił przed laty Olgierd Łukaszewicz:

Był bardzo lubiany jako człowiek. Z temperamentu raptus, bardzo pobudliwy, co powodowało często wiele zabawnych sytuacji, ale też, jeżeli ktoś go jeszcze nie znał, zadrażnień. Nikt tego nie brał na serio, bo był to człowiek o gołębim sercu i w gruncie rzeczy bardzo nieśmiały. Pawlik rozkwitał przed mikrofonem, na scenie. Był człowiekiem, który wiedział o teatrze niemal wszystko (...)

Zdjęcie Jerzy Kamas i Bronisław Pawlik w filmie "Lalka" (1977) / brak / materiały prasowe

Zdjęcie Grażyna Barszczewska i Bronisław Pawlik w filmie "Kariera Nikodema Dyzmy" / INPLUS / East News

Mimo pasma sukcesów i spełnienia zawodowego, życie aktora pełne było cierpienia i bolesnych doświadczeń. Do wszystkich jego problemów doprowadził... alkohol.

Bronisław Pawlik: Nałóg zniszczył mu życie

Popularny aktor żył pracą i był jej dogłębnie oddany. Nawet swoją żonę - Anielę Świderską poznał na scenie. Jeszcze na studiach zobaczyli się i szybko zakochali. Szybko także podjęli decyzję o ślubie, a w późniejszych latach często pojawiali się wspólnie na scenach. Ich życie jednak oprócz sztuki wypełniały jednak... problemy. A wszystkiemu winna była choroba alkoholowa Pawlika.

Jedna z anegdot mówi, że aktor po każdej sztuce teatralnej, w drodze do domu przychodził do baru. Wypijał setkę wódki i wsiadał za kierownicę auta. Spieszył się, żeby alkohol nie zaczął działać, zanim dojedzie do domu. O jego nałogu wiedzieli niemal wszyscy znajomi, mimo że aktor za wszelką cenę starał się ukryć uzależnienie.



Zdjęcie Bronisław Pawlik / INPLUS / East News

Wylewał na siebie hektolitry wody kolońskiej, to była taka próba oszukania otoczenia przez nałogowego alkoholika. Że niby nie czuć wtedy alkoholu i wszystko jest w porządku, podczas gdy nic nie jest w porządku, bo to choroba - mówił jeden z jego kolegów w rozmowie z "Na żywo".

Niestety, ku rozpaczy żony i przyjaciół, nałóg zawładnął aktorem bez reszty. Zrozpaczona żona, widząc, że Pawlik nawet nie próbuje zerwać z nałogiem, postanowiła wyprowadzić się do Domu Aktora Weterana w Skolimowie. Kobieta nie mogła patrzeć, jak aktor rujnuje sobie zdrowie. W międzyczasie bowiem gwiazdor trafił do szpitala w wyniku wylewu krwi do mózgu, a później zdiagnozowano u niego nowotwór żołądka. Mimo fatalnego stanu zdrowia do końca nie zrezygnował z alkoholu.

Choroba ostatecznie pokonała Bronisława Pawlika 6 maja 2002 roku. Aktor zmarł w szpitalu, pogrążając cały świat filmowy w ogromnej żałobie.

Zdjęcie Bronisław Pawlik / INPLUS / East News

Zobacz również:



Ewa Sałacka: Burzliwe życie, tragiczna śmierć

"Miś": Mija 41 lat od premiery