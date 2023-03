Peter Sellers: "Czuję się wyjątkowo bezbronny i potrzebuję pomocy"

W 1964 roku Peter Sellers był już uznanym na całym świecie aktorem oraz komikiem. Na ekranie zadebiutował w wieku 26 lat. Początkowo grał niewielkie role, które zapadały w pamięć. W 1955 roku zagrał pierwszą większą rolę w filmie "Jak zabić starszą panią". Przełomem był występ w filmie "I’m All Right Jack" z 1959 roku. Młody aktor zaczął się liczyć w branży. Największą sławę przyniosła mu seria filmów o Różowej Panterze. Jako dziwaczny inspektor francuskiej policji podbił serca widzów na całym świecie.

Zawodowo odnosił sukcesy, prywatnie pogrążał się w ciemności. Mówił o sobie, że nie ma żadnej osobowości. Na jego życiu odbiła się silna relacja z matką, która od zawsze dość mocno ingerowała w życie aktora. Peter Sellers jako dorosły człowiek nie mógł sobie poradzić z życiem.

"Czuję się wyjątkowo bezbronny i potrzebuję pomocy. Dużo. Myślę, że potrzebuję głównie pomocy kobiety. Ciągle jej szukam. Kobiety matkują ci, są świetne w łóżku, są jak siostra. Są przy tobie kiedy chcesz je zobaczyć i nie ma ich, gdy nie chcesz. Ale nie wiem gdzie one są. Może gdzieś. Znajdę je w jeden z tych dni" - tak opisywał swoją potrzebę odnalezienia idealnej partnerki.

Szukał kobiety, która przejmie rolę opiekunki, a jednocześnie da się podporządkować. W 1951 r. ożenił się z aktorką Anne Howe. Po 9 latach porzucił ją dla Sophii Loren. O włoskiej gwieździe mówił, że była jedyną kobieta, którą naprawdę kochał. Loren odrzuciła jego oświadczyny.

Peter Sellers i Britt Ekland: "Powiedziałem prasie, że bierzemy ślub. Pasuje ci to?"

Zdjęcie Britt Ekland i Peter Sellers / Hulton-Deutsch Collection/CORBIS / Getty Images

W 1964 roku na okładce jednego z czasopism zobaczył zdjęcie wschodzącej gwiazdy, Britt Ekland . Piękna 21-latka od razu zauroczyła aktora, który postanowił "poznać, to co zobaczył" i tak też się stało.Para po raz pierwszy spotkała się w Londynie. Dwa dni później aktor podarował ukochanej szczeniaka o imieniu Pepper.

Po tygodniu Sellers zadzwonił do niej z Nowego Jorku i oświadczył: "Powiedziałem prasie, że bierzemy ślub. Pasuje ci to?". "Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Nawet dzisiaj nie wiem, co wtedy powiedziałam" - wspomina aktorka. Była jednak młoda i zakochana. Dwa tygodnie później byli już po ślubie.

Po roku na świat przyszła córka pary, Victoria. Jednak życie Ekland u boku Sellersa dalekie było od ideału. Jego trudny charakter i nierozwiązane problemy szybko dały o sobie znać. Modelka i aktorka nie wspomina tego związku najlepiej.

Peter Sellers i Britt Ekland: "Byłam młoda i naiwna. Byłam jego zabawką"

W maju 2020 roku BBC wyemitowało dokument "Peter Sellers: A State of Comic Ecstasy". 77-letnia wówczas Britt Ekland długo zastanawiała się nad udziałem w nagraniach. Ostatecznie zdecydowała się opowiedzieć o życiu u boku legendarnego komika.

Jej słowa zaskoczyły wiele osób. Aktorka opisała swojego byłego męża jako człowieka niezwykle zaborczego oraz zazdrosnego. Ekland czuła się jak uwięziona w klatce. "Byłam młoda i naiwna. Byłam jego zabawką. To on decydował o moim życiu. Dostawałam wiele ofert zagrania w filmach. Gdy mu się jakaś nie podobała, po prostu mówił mojemu agentowi: 'ona tego nie zrobi'. Decydował, w co mam się ubierać. Podejmował decyzje bez pytania mnie o zdanie czy zgodę" - powiedziała Britt w jednym z telewizyjnych wywiadów.

Zdjęcie Britt Ekland i Peter Sellers / Mirrorpix/Mirrorpix / Getty Images

Przez niego mieli wyrzucić ją z filmu "Guns at Batasi". Peter Sellers chciał by zrobiła sobie przerwę na jeden dzień. Gdy produkcja nie wyraziła na to zgody, aktor miał wynająć lekarza, który oświadczył, ze Ekland źle wygląda i powinna odpoczywać. "Miałam 21 lat i nie miałam wyjścia. Nie mogłam powiedzieć: 'Słuchaj, kocham cię, ale muszę wracać do roboty'. Nie było na to rady... Zostałem zwolniona z filmu. Zabrano mnie prosto do naszego marmurowego pałacu. Zabrał mnie do sypialni, która była cała złota i biała, a obok niej była garderoba. Kupił tam wszystko, co może być potrzebne kobiecie, która nie ma żadnych ubrań, od sukni wieczorowych po bikini. Bikini było z norek... Byłam oszołomiona" - wspominała z żalem.

Trudny charakter oraz coraz mocniej dająca o sobie znać choroba dwubiegunowa spowodowały, że małżeństwo stało się dla młodziutkiej Ekland koszmarem. Nastrój aktora potrafił się zmienić w jednej chwili. Groził aktorce, że się z nią rozwiedzie, a po chwili zapraszał na kolacje do luksusowych restauracji. "Był bardzo udręczoną duszą, która powinna dostać więcej pomocy. Ale nie był w stanie jej otrzymać, bo był zbyt cennym nabytkiem" - przyznała smutno Britt Ekland.

Małżeństwo rozpadło się po 4 latach. Zakończyło się równie nagle jak zaczęło. Podczas wakacji w Rzymie para została wytropiona przez paparazzi. Incydent ten rozwścieczył aktora. "Chodził w kółko. Trwało to całą noc. Potem rozwalił moje radio o ścianę. W końcu zadzwonił do swojego agenta i powiedział: "Przyjedź i zabierz ją". Wiedziałam, że już nigdy nie wrócę" - mówiła po latach. Para rozwiodła się w grudniu 1968 roku.



Peter Sellers i Britt Ekland: Życie po rozwodzie

Zdjęcie Britt Ekland i Peter Sellers / Silver Screen Collection / Getty Images

Peter Sellers od 1979 do 1974 związany był z modelką Mirandą Macmillan, a następnie z aktorką Lynne Frederick. Prywatne niepowodzenia Sellers próbował złagodzić narkotykami oraz alkoholem. Odbijało się to mocno na jego zdrowiu. W 1964 roku przeszedł pierwszy zawał. Kilkanaście lat później lekarze ledwo go odratowali. W 1980 roku doszło do kolejnego ataku. Tym razem aktor zapadł w śpiączkę. Nie udało się go uratować. Zmarł 24 lipca. Cały majątek pozostawił ostatniej żonie. Swoim dzieciom pozostawił po 800 funtów.

Po rozstaniu z komikiem aktorka spotykała się z wieloma osobami z show-biznesu. Ze związku z producentem muzycznym i menadżerem Lou Adlerem ma syna Nikolaja Adlera. 20 marca 1984 wyszła za mąż za perkusistę popularnego w latach 80. zespołu rockowego Stray Cats - Slima Jima Phantoma, z którym ma syna T.J. McDonnella. Po ośmiu latach para rozwiodła się.