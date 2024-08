Brian Cox: Kino jest w złym stanie przez... superbohaterów?

"Stało się tak, że telewizja robi to, co kiedyś robiło kino" - powiedział Cox, zapytany o stan świata filmu i telewizji. "Myślę, że kino jest w bardzo złym stanie. Uważam, że poniekąd straciło swoje miejsce z powodu ogromnego elementu jakim stał się Marvel, DC i tym podobne".



Cox przytoczył jako przykład najnowszą sensację kasową uniwersum Marvela, czyli film "Deadpool & Wolverine". Stwierdził, że choć filmy o superbohaterach zarabiają spore kwoty, z perspektywy aktora praca przy filmach na podstawie komiksów staje się zabawą, rozmywa się i przestaje być traktowana na poważnie.

"Dla niektórych aktorów stało się to po prostu czasem imprez" - mówił Cox. "Kiedy wiesz, że Hugh Jackman może zrobić trochę więcej, tak jak i Ryan Reynolds... no ale idą tą drogą i to jest box office. Zarabiają dużo pieniędzy. Nie można temu zaprzeczyć".

Brian Cox też brał udział w filmie Marvela

W 2003 roku Cox wystąpił ciepło przyjętej kontynuacji historii o X-Menach, czyli "X-Men 2". Wcielił się w Williama Strykera, naukowca, który (jak na ironię) odpowiada za stworzenie Wolverine'a, zespalając podczas eksperymentu kości oraz szpony z niezniszczalnym stopem metalu - adamantium.

Cox zażartował, że często zapomina, że to jego postać pomogła w powołaniu do życia Wolverine'a w uniwersum Marvela.

"Deadpool spotyka... Wolverine'a, którego właściwie stworzyłem, ale zapomniałem. [...] Kiedy te filmy są na ekranach, zawsze jest w nich trochę mnie, jednak nigdy nie płacą mi za to żadnych pieniędzy" - żartował Cox.



