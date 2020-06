Brendan Gleeson jako Donald Trump

Pod koniec listopada na antenie stacji Showtime zadebiutuje czterogodzinny serial "The Comey Rule". W postać Donalda Trumpa wcieli się w nim Brendan Gleeson. Stacja opublikowała pierwsze zdjęcie, na którym można zobaczyć, jak aktor prezentuje się w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Tak jako Donald Trump prezentuje się Brendan Gleeson /materiały prasowe

Główną rolę w serialu "The Comey Rule" zagra Jeff Daniels. Wcieli się on w postać byłego dyrektora FBI Jamesa Comeya. To właśnie jego książka "A Higher Loyalty" jest podstawą scenariusza serialu. Wydarzenia tam opisane, zostały uzupełnione o informacje uzyskane z licznych wywiadów z innymi ludźmi ze szczytu amerykańskiej władzy.



Według słów twórców, "The Comey Rule" opowie o burzliwych wydarzeniach, które nie znalazły się na pierwszych stronach gazet, a które związane były z kampanią wyborczą z 2016 roku oraz jej konsekwencjami. Głównymi bohaterami tej opowieści o nieuniknionym starciu dwóch skrajnie różnych osobowości będą właśnie Comey i Trump.

Serial zabierze widzów w podróż korytarzami władzy, której przedstawiciele znajdą się w dramatycznym położeniu z powodu bezprecedensowego przenikania rosyjskich wpływów do amerykańskiej polityki. Z tej przyczyny amerykańskie regulacje prawne zawisną na włosku. Wydarzenia, jakie nastąpią potem, sprawią, że jedni władzę stracą, a inni ją zyskają. Efektem tych przemian będzie obecny kształt amerykańskiej polityki.

Pierwsza część serialu poświęcona będzie śledztwu, jakie prowadziło FBI w sprawie maili napisanych przez Hillary Clinton i ich wpływu na wybór Trumpa na stanowisko prezydenta USA. Druga część skupi się na chaotycznym początku prezydentury Trumpa i jego starciu z dyrektorem FBI. W maju 2017 roku Comey został zwolniony przez Trumpa, a zaraz potem rozpoczął pracę nad swoją książką.

W serialu wystąpią również m.in. Holly Hunter jako p.o. prokuratora generalnego Sally Yates, Michael Kelly jako były dyrektor FBI Andrew McCabe i Jennifer Ehle jako żona Comeya, Patrice. W pozostałych rolach zobaczymy Scoota McNairy'ego, Jonathana Banksa, Oonę Chaplin, Amy Seimetz oraz Williama Sadlera. W rolę prezydenta Baracka Obamy wcieli się Kingsley Ben-Adir. Scenariusz "The Comey Rule" napisał Billy Ray ("Kapitan Phillips").