Brat Ashtona Kutchera ma porażenie mózgowe. "Byłem na niego wściekły"

Słynny aktor w 2003 roku wyznał publicznie, że jego brat Michael cierpi na porażenie mózgowe. Teraz bliźniak gwiazdora zdecydował się opowiedzieć o tym, jak wówczas zareagował na to, co zrobił Ashton. "Byłem na niego wściekły. Nie chciałem być twarzą tej choroby. Sam nigdy o tym nie mówiłem" - stwierdził w rozmowie z "Today" Michael Kutcher. Dodał jednak, że sławny brat wyświadczył mu tym wyznaniem ogromną przysługę.

Ashton Kutcher (P) z bratem Michaelem /Adam Bettcher /Getty Images

Reklama

W wywiadzie, jakiego udzielił "Today", Michael Kutcher, powrócił wspomnieniami do sytuacji sprzed prawie 20 lat, kiedy to jego brat Ashton Kutcher publicznie opowiedział o jego chorobie. Przyznał, że ta szczerość mu się nie podobała. "Byłem na niego wściekły. Nie chciałem być twarzą tej choroby. Sam nigdy o tym nie mówiłem" - powiedział Michael. Zaraz jednak dodał, że szybko przekonał się, ile zyskał dzięki otwartości swojego brata. Jak się bowiem okazuje, wyznanie Ashtona odmieniło jego życie. "To pozwoliło mi być sobą" - przyznał Michael.



Jak stwierdził, ta przemiana rozpoczęła się tuż po tym, jak wyznanie Ashtona opublikowały wszystkie media. Gdy informacja o chorobie Michaela się rozniosła, zadzwoniła do niego matka dziewczynki cierpiącej na porażenie mózgowe i poprosiła go, by wystąpił na gali i sam opowiedział o swoim życiu. "Po spotkaniu z nią i 5-letnią Bellą zdałem sobie sprawę, że muszę porzucić wstyd, który czułem. I dać przykład takim osobom jak Bella. W końcu byłem gotowy opowiedzieć swoją historię, a dzięki bratu zyskam duży zasięg" - wspomina w rozmowie z "Today" Michael Kutcher.



Michael urodził się zaledwie pięć minut po swoim bracie, ku zaskoczeniu rodziców, Larry'ego i Diane, którzy spodziewali się jednego dziecka. Po porodzie Ashton ważył ponad 4 kilogramy, Michael niecałe 2 kilogramy, jego płuca były nierozwinięte. Gdy miał 3 lata, zdiagnozowano u niego porażenie mózgowe. "Moja mama zauważyła, że mam trudności rozwojowe i nie rozwijam się jak mój bliźniak. Zaczęła więc szukać przyczyny i pomocy medycznej" - wyjaśnił.

Zdjęcie Ashton Kutcher w serialu "Dwóch i pół" / Michael Yarish/CBS / Getty Images

Reklama

Michael dodał też, że o ile rodzinny dom był dla niego bezpieczną przystanią, to zdecydowanie trudniej mu było poza nim. "Byłem przezywany w każdy możliwy sposób, miałem trudności z nawiązywaniem przyjaźni. Zawsze mogłem jednak liczyć na brata, który mi pomagał i mnie wspierał. Zawsze o mnie walczył i wstawiał się za mną, chciał żeby traktowano mnie z szacunkiem" - wyznał.



Dziś Michael Kutcher jest szczęśliwym mężem oraz ojcem trójki dzieci. Jest rzecznikiem Fundacji Cerebral Palsy Foundation, a także doradcą w firmie, która stworzyła Joshin, aplikację pomagającą rodzinom znaleźć opiekę nad osobą niepełnosprawną bez względu na jej wiek. "Kocham to, kim jestem. Uwielbiam wpływ, jaki udało mi się wywrzeć, ludzi, którym udało się pomóc i których spotkałem. Nie byłbym w stanie tego zrobić, gdybym nie miał tych przeszkód lub - jak lubię je nazywać - szans" - wyznał.