Bradley Cooper wśród najlepszych reżyserów roku

Amerykańska Gildia Reżyserów ogłosiła nominacje do swoich corocznych nagród. W kategoriach filmowych wskazała najlepszych twórców dzieł pełnometrażowych, dokumentów oraz najzdolniejszych debiutantów. Wśród nominowanych brak większych niespodzianek. Aż dwie szanse na statuetki ma Bradley Cooper.

Bradley Cooper /Angela Weiss / AFP

Nagrody Gildii Reżyserów uchodzą za jeden z najlepszych prognostyków w wyścigu oscarowym. Jej zwycięzca najczęściej otrzymuje później wyróżnienie Akademii Filmowej. Zdarzają się jednak wyjątki. W 2003 roku Rob Marshall otrzymał nagrodę Gildii za "Chicago", ale w oscarowym wyścigu przegrał z Romanem Polańskim i jego "Pianistą".



Wideo "Narodziny gwiazdy" [trailer]

Reklama

W wyjątkowych sytuacjach zwycięzca doceniony przez reżyserów był zupełnie pomijany przez Akademię. Taka nieprzyjemność spotkała do tej pory trzy osoby: Stevena Spielberga (w 1985 roku za "Kolor purpury"), Rona Howarda (w 1996 roku za "Apollo 13") i Bena Afflecka (w 2013 roku za "Operację Argo").

Najlepszy reżyser pełnometrażowego filmu fabularnego:



Bradley Cooper za "Narodziny gwiazdy"

Alfonso Cuarón za "Romę"

Peter Farrelly za "Green Book"

Spike Lee za "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Adam McKay za "Vice"

Wideo "Roma" [trailer]

Najlepsza reżyseria dokumentu:

Morgan Neville za "Won't You Be My Neighbor??"

RaMell Ross za "Hale Country This Morning, This Evening"

Elizabeth Chai Vasarhelyi i Jimmy Chin za "Free Solo"

Tim Wardle za "Bliskich nieznajomych"

Betsy West i Julie Cohen za "RBG"

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Vice" [trailer] materiały dystrybutora

Najlepszy debiut reżyserski:

Bo Burnham za "Eight Grade"

Bradley Cooper za "Narodziny gwiazdy"

Carlos López Estrada za "Blindspotting"

Matthew Heineman za "A Private War"

Boots Riley za "Sorry to Bother You"



W 2019 roku lista nominowanych przez gildię reżyserów pokryła się z tą przedstawioną przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przyznające Złote Globy. 7 stycznia tego roku nagrodzili oni Alfonso Cuaróna za "Romę".