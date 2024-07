Bradley Cooper ujawnia kontrowersyjne metody pracy na planie "Maestro"

Oprac.: Karolina Kopeć

Bradley Cooper, znany z ról aktorskich i reżyserskich, wywołał poruszenie w branży filmowej, ujawniając swoje nietypowe metody pracy na planie. Zakaz krzeseł i unikanie oglądania nagrań to tylko niektóre z kontrowersyjnych zasad, które stosuje twórca "Maestro". Czy takie podejście to klucz do sukcesu, czy raczej niepotrzebna ekstrawagancja?

Zdjęcie Bradley Cooper / Vianney Le Caer/Invision / East News