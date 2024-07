Droga Bradleya Coopera do roli Phila w kultowej komedii "Kac Vegas" nie była usłana różami. Początkowo aktor miał wątpliwości co do projektu, a reżyser Todd Phillips zmagał się z problemami budżetowymi. Cooper wspomina, że po kilku miesiącach ciszy otrzymał od Phillipsa nieoczekiwanego SMS-a:

"Czy my to zrobimy?". Pomyślałem sobie: "Nie odzywałeś się od czterech miesięcy! Mówisz poważnie?". (Phillips) powiedział: "Tak, zrobimy "Kac Vegas"."

Bradley Cooper w "Kac Vegas" - przełomowy moment w karierze

"Kac Vegas" okazał się nie tylko ogromnym sukcesem kasowym, ale także przełomowym momentem w karierze Coopera. Film zarobił 469 milionów dolarów przy budżecie 35 milionów, co otworzyło drzwi do dwóch kolejnych sequeli i ugruntowało pozycję aktora w Hollywood.

Mimo upływu lat, Cooper nie wyklucza powrotu do serii "Kac Vegas". W zeszłym roku w wywiadzie dla "New Yorker" przyznał, że chętnie zagrałby w czwartej części:

"Prawdopodobnie od razu zrobiłbym Kac Vegas 4, tak. Po prostu dlatego, że kocham Todda, kocham Zacha (Galifianakisa), kocham Eda (Helmsa) tak bardzo".

Czy "Kac Vegas 4" rzeczywiście powstanie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne - rola Phila na zawsze zapisała się w historii kina, a Bradley Cooper udowodnił, że nawet z niepewnych początków może narodzić się globalny sukces.

