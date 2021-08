Bradley Cooper i Michael Keaton: Kuriozalna rozmowa

Wiadomości

Michael Keaton mieszka na swoim ranczu w Montanie. Niedawno napisał maila do fachowca o nazwisku Cooper, z prośbą o wykonanie dla niego siodła na zamówienie. Przez pomyłkę jego wiadomość dotarła jednak do innego Coopera - Bradleya. Ten ostatni pomyślał, że to żart i wszedł w tę "końską" konwencję. Tym sposobem panowie wymienili ze sobą kilka wiadomości, nim dowiedzieli się, kto jest kim i jakie ma intencje.

Bradley Cooper i Michael Keaton /MEGA/GC Images/Gregg DeGuire/FilmMagic /Getty Images