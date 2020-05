Brad Pitt zrobił niespodziankę absolwentom uczelni ze swojego rodzinnego miasta

Aktor wygłosił za pośrednictwem Twittera przemowę do tegorocznych absolwentów Missouri State University. Z tą uczelnią ma szczególną więź. Mieści się ona w mieście, gdzie dorastał, czyli w Springfield.

Brat Pitt w twitterowej pogawędce z absolwentami Missouri State University Twitter

Mimo że Brad Pitt utknął na kwarantannie, przypomina o sobie fanom na różne sposoby. W internetowym programie "Some Good News", który prowadzi John Krasinski, wystąpił jako pogodynek, wygłaszając na swoim balkonie jeden najkrótszych raportów pogodowych w historii. Natomiast w kabaretowym show "Saturday Night Live" sparodiował głównego doradcę prezydenta Trumpa ds. walki z koronawirusem - jest nim dr Anthony Fauci.



Teraz Brad objawił się na Twitterze. Przemówił do tegorocznych absolwentów Missouri State University, którzy z powodu pandemii koronawirusa tylko wirtualnie mogli wziąć udział w uroczystości pożegnania ich rocznika.



"Cześć wszystkim. Tu Brad Pitt, prosto z kwarantanny. (...) To musi być bardzo dziwne, (kończyć studia) w tak trudnym czasie. Ale kibicujemy wam. Mamy nadzieję, że zmienicie ten świat na lepsze. Niech spełnią się wasze plany. Udało się wam! Cieszcie się. Myślcie z rozmachem!" - powiedział do absolwentów w krótkim filmiku.



Pomysł na to, by zaangażować Brada Pitta w graduację, narodził się w głowie prof. Elizabeth K. King. Wcześniej próbowała porozmawiać z aktorem wykorzystując oficjalne kontakty, ale nie otrzymywała żadnego odzewu. Wreszcie podjęła ostatnio próbę. Podzieliła się swoim śmiałym pomysłem na Twitterze, tagując przy okazji agencję PR reprezentującą aktora.

Missouri State University to uczelnia działająca w Springfield, mieście, gdzie wychował się Brad Pitt. Aktor związany był z inną placówką działającą w Springfield - University of Missouri. Studiował tam dziennikarstwo, ale nie ukończył tego kierunku, gdyż rzucił się w wir kariery aktorskiej.



W ostatnich dniach podobne przemówienia do tegorocznych absolwentów wygłosili m.in. Barack Obama, Oprah Winfrey, Miley Cyrus, Tom Hanks i Matthew McCounaghey.