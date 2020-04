Brad Pitt został pogodynkiem

„Pogoda wygląda całkiem nieźle” – poinformował Brad Pitt zaskoczonych widzów internetowego programu „Some Good News” prowadzonego przez Johna Krasinskiego. Był to zapewne jeden z najkrótszych raportów pogodowych w historii.

"Some Good News" to prowadzony w internecie program, którego celem, zgodnie z tytułem, jest podawanie wyłącznie pozytywnych informacji ze świata. Ma on podnieść na duchu widzów, którzy z powodu pandemii koronawirusa utknęli na przymusowej kwarantannie.



Autorem programu jest aktor, scenarzysta i reżyser John Krasinski, twórca głośnego horroru "Ciche miejsce", którego kontynuacja czeka na premierę oraz nowy Jack Ryan z popularnego serialu platformy Amazon Prime opartego na motywach powieści Toma Clancy’ego.



Reklama

W niedzielnym wydaniu programu prowadzący go zza biurka w swoim domu Krasinski zapowiedział raport pogodowy. "Powinniśmy sprawdzić, co słychać w pogodzie. Brad, jak wygląda sytuacja u ciebie?" - zapytał, po czym można było zobaczyć balkon, na którym pojawił się Brad Pitt. Ubrany w zielony sweter i szary beret aktor spojrzał na kołyszące się na wietrze palmy i podsumował krótkim "Całkiem nieźle".



Niedzielny program Krasinskiego zrealizowany został w konwencji studniówki. Gośćmi prowadzącego byli muzycy Billie Eilish, Jonas Brothers i Chance the Rapper oraz aktor Rainn Wilson. Odcinek zakończył występ Billie Eilish i jej brata Finneasa, którzy wykonali utwór "Bad Guy".