Brad Pitt: Seans "Gry o tron" z Emilią Clarke

Amerykański aktor Brad Pitt uczestniczył w licytacji, w której wygraną była możliwość obejrzenia nowego odcinka serialu "Gra o tron" w towarzystwie Emilii Clarke. Oferował 120 tys. dolarów...

Brad Pitt dawał 120 tysięcy dolarów za wieczór w towarzystwie Emilii Clarke /Kevin Mazur /Getty Images

Aktor, który właśnie oficjalnie rozwiódł się z Angeliną Jolie, pokazał, że nie tylko jest wielkim fanem serii "Gra o tron", ale też zafascynowany jej główną bohaterką, Emilią Clarke. Wszystko działo się podczas gali charytatywnej zorganizowanej przez Seana Penna, o czym informuje "Le Figaro".



Jest więc już jasne: Brad Pitt jest fanem "Gry o tron". I udowodnił to w sobotnią noc, podczas tradycyjnej gali charytatywnej J/P Haitian Relief Organization, zorganizowanej przez Seana Penna, prezesa tej fundacji w Los Angeles. Jak? Oferując sumę 120 tysięcy dolarów, aby mieć możliwość obejrzenia pierwszego odcinka 8. sezonu serii w towarzystwie Emilii Clarke, odtwórczyni roli Daenerys Targaryen.

Dla urozmaicenia tej wiadomości, co przytacza magazyn "US Weekly", Brad wydawał się znudzony, zanim aukcja nie wzrosła do kwoty 80 tys. dolarów. Aktor przebił ofertę do 120 tysięcy, ale wcale nie wygrał tej aukcji. Dwóch innych anonimowych oferentów kontynuowało rywalizację o miejsce obok Emilii Clarke. Wreszcie, zwyciężyła oferta 160 tysięcy dolarów. Krótko mówiąc, Brad pozostał z niczym...

Emilia Clarke to brytyjska aktorka, której kariera nabrała tempa, gdy przyjęła rolę Daenerys Targaryen w serialu "Gra o tron" produkowanym przez kanał HBO. W 2011 r. otrzymała Ewwy Award dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu dramatycznym, a dwa lata później zagrała na Broadwayu w adaptacji sztuki Trumana Capote "Śniadanie u Tiffany'ego". Gdy otrzymała propozycję zagrania Anastasii Steele w filmie "Pięćdziesiąt twarzy Greya" na podstawie powieści E.L. James, nie przyjęła jej, motywując to wymaganą liczbą nagich scen.