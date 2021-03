​Brad Pitt sam wykonał popisy kaskaderskie w filmie "Bullet Train"

W filmie "Pewnego razu... w Hollywood" zagrał kaskadera i zrobił to tak dobrze, że został za tę rolę nagrodzony Oscarem. Teraz Brad Pitt sam został kaskaderem. Na planie swojego najnowszego filmu, sensacyjnego widowiska "Bullet Train", zrezygnował z dublerów i osobiście wykonał ogromną większość popisów kaskaderskich.

Brad Pitt zasmakował w fachu kaskadera

"Brad wykonał osobiście 95 proc. wszystkich popisów kaskaderskich zaplanowanych dla jego postaci. Głównie chodzi o walkę. To urodzony atleta. Naprawdę dał radę" - zachwala Pitta koordynator scen kaskaderskich w filmie "Bullet Train" Greg Rementer w wywiadzie dla portalu "Vulture". Film reżyseruje David Leitch, który znany jest z tego, że pozwala aktorom występującym w jego filmach na osobiste wykonywanie takich popisów.



"Potrzebujesz takich aktorów, którzy chcą to robić. W przeciwnym wypadku twoi bohaterowie nie będą prawdziwi. W trakcie swojej kariery reżyserskiej odkryłem, że warto, by aktorzy sami trenowali, bo potem można pozwolić im na osobisty udział w jak największej liczbie scen akcji" - mówił Leitch w okolicach premiery jednego ze swoich poprzednich filmów "Atomic Blonde". Występująca w nim w roli głównej Charlize Theron również osobiście uczestniczyła w kręceniu większości scen akcji, a tych tam nie brakowało.

Nie tylko Pitt zaimponował Rementerowi. "Nigdy wcześniej nie pracowałem przy jednym filmie z tak dużą liczbą znanych aktorów, którzy byliby w tak świetnej formie fizycznej w trakcie naszych treningów. Brad, Brian Tyree Henry, Michael Shannon czy Andrew Koji, który wcześniej wymiatał w serialu 'Wojownik' - każdy z nich osobiście wystąpił w większości scen akcji w naszym filmie" - wyznał z zachwytem Rementer.

Scenariusz filmu "Bullet Train" został oparty na motywach powieści graficznej "Maria Beetle" Kotaro Isaki. Jej bohaterami jest kilkoro płatnych zabójców, którzy spotykają się w jednym pociągu jadącym do Tokio. W rolach głównych występują Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey King, Andrew Koji, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Zazie Beetz, Masi Oka, Michael Shannon, Lady Gaga oraz Hiroyuki Sanada. Nieznana jest jeszcze data premiery filmu Leitcha.