Brad Pitt rezygnuje z aktorstwa?

Brad Pitt, którego ostatnio mogliśmy oglądać w filmie "Pewnego razu... w Hollywood" przyznał, że nie potrafi śpiewać i zażartował nawet, że musiał zmienić swoją wymarzoną ścieżkę kariery. Okazuje się, że gwiazdor chciał być gwiazdą rocka!

Brad Pitt zapytany w jednym z wywiadów o to, czy ma jakąś ulubioną piosenkę, którą śpiewa podczas karaoke, odpowiedział: "Nie. Śpiewam bardzo źle. Nawet zwierzęta uciekają w popłochu. Gdy byłem dzieckiem, marzyłem o byciu gwiazdą rocka, ale nie potrafiłem ani śpiewać, ani grać na żadnym instrumencie, więc musiałem wybrać coś innego".

Brad wyznał wcześniej, że nie chce już grać w wielu filmach i zamiast tego wolałby stanąć po drugiej stronie kamery i produkować filmy wraz ze swoją firmą produkcyjną Plan B oraz poświęcać więcej czasu swoim zainteresowaniom, którymi są rzeźbienie i ogrodnictwo krajobrazowe.

"Nie będę już tak dużo grał w filmach, ponieważ chciałbym robić teraz inne rzeczy. Kiedy czujesz, że już zrobiłeś wystarczająco w danej dziedzinie, to nadszedł czas, żeby zająć się czymś innym" - powiedział. Aktor lubi produkować filmy, ponieważ wtedy jego grafik jest mniej napięty. Pitt przyznał również: "Produkowanie filmów oznacza, że nie musisz wstawać wcześnie na makijaż. Mój styl aktorstwa polega na absolutnej prawdzie. Muszę doświadczyć czegoś, co jest prawdziwe dla mnie, żebyście potem wy mogli odebrać to jako prawdziwe".

Brad przyznał, że dla niego sława jest zarówno wyzwalająca, jak i przytłaczająca.

"W tym zawodzie trzeba iść na kompromis. Sława jest wyzwalająca, ponieważ daje dużo możliwości, ale z drugiej strony ogranicza cię. Nie widziałem hotelowego lobby od 15 lat, ponieważ zawsze wchodzę i wychodzę innym wejściem. Są wspaniałe momenty, ale wszystko ma swoje dobre i złe strony" - podsumował aktor.

