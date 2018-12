Brad Pitt: Nie tylko "najseksowniejszy na świecie"

Na początku swej kariery został uznany za jednego z najseksowniejszych ludzi na świecie. Kolejnymi rolami udowodnił, że nie jest jedynie ładną buzią. Oscara otrzymał jednak jako producent. Jego działalność artystyczną często przyćmiewają informacji o życiu uczuciowym. Jego romansem i rozwodem z Angeliną Jolie żyły wszystkie media. Obiektywnie jest jedną z najważniejszych osób w amerykańskim przemyśle filmowym. 18 grudnia Brad Pitt kończy 55 lat.

Pitt zainteresował się aktorstwem w czasach licealnych. Brał wtedy udział w szkolnych musicalach i klubach dyskusyjnych. Studiował dziennikarstwo, jednak na chwilę przed otrzymaniem dyplomu porzucił uczelnię i w 1987 roku przeprowadził się do Los Angeles w celu rozpoczęcia kariery aktorskiej. Uczęszczał na kursy teatralne, a na życie zarabiał pracami dorywczymi. W końcu zaczął otrzymywać małe role w filmach i serialach telewizyjnych. Przełomem w jego karierze okazał się 1991 rok. Zagrał wtedy w dwóch filmach, które uczyniły z niego symbol seksu. W "Thelmie i Louise" Ridley'a Scotta" wcielił się w drobnego naciągacza, który romansuje z jedną z bohaterek. Z kolei "Johnny Seude", w którym zagrał tytułowego bohatera, został zauważony przez przedstawicieli wytwórni Miramax. Byli pewni, że w ciągu najbliższych lat Pitt stanie się gwiazdą. Chociaż film okazał się klapą finansową, producenci postanowili inwestować w aktora.

Pitt potwierdził swój status ikony seksu w "Wywiadzie z wampirem", gdzie zagrał u boku Toma Cruise'a i Christiana Slatera. Film okazał się ogromnym sukcesem finansowym mimo nieprzychylnych recenzji. Z kolei za rolę w "Wichrach namiętności" Pitt otrzymał swoją pierwszą nominację do Złotego Globu. Kolejne dwa lata stanowiły pasmo sukcesów artysty. W kultowym "Siedem" Davida Finchera wcielił się w młodego i narwanego detektywa tropiącego psychopatycznego mordercę. Pitt nazwał pracę na planie tego filmu najbardziej rozwijającym doświadczeniem w swojej dotychczasowej karierze. Z kolei krytycy uznali, że wspólnie z Morganem Freemanem stworzył wspaniały duet detektywów.

Dzięki sukcesowi "Siedem" Pitt mógł pozwolić sobie na porzucenie roli amanta i angaże do bardziej nieoczywistych ról. W apokaliptycznym thrillerze "12 małp" (1996) wcielił się w psychicznie chorego przywódcę sekty podejrzanej o rozprzestrzenienie śmiercionośnego wirusa. Terry Gilliam, reżyser filmu, był początkowo przeciwny obsadzeniu aktora. Optowali za nim jednak producenci. Ryzyko opłaciło się - w trakcie zdjęć Pitt stał się gwiazdą, a jego udział znacznie zwiększył przychody "12 małp". Otrzymał on także Złoty Glob dla najlepszego aktora drugoplanowego i nominację do Oscara.



Kolejną ważną rolą w jego karierze okazał się anarchista Tyler Durden w "Podziemnym kręgu" (1999) Davida Finchera. Z kolei w 2000 roku zachwycił widzów i krytyków w "Przekręcie" Guy'a Ritchiego. Aktor wspaniale bawił się jako irlandzki bokser mówiący tak specyficznym akcentem, że tylko nieliczni potrafili go zrozumieć. Do obu ról Pitt zdecydował się oszpecić. W "Przekręcie" jego ciało pokrywały liczne tatuaże. Z kolei w "Podziemnym kręgu" pozwolił dentyście zniszczyć swoje zęby.



Niemal od początku swej kariery życie prywatne Pitta jest pod stałą obserwacją mediów. W latach dziewięćdziesiątych spotykał się miedzy innymi z Juliette Lewis i Gwyneth Paltrow. W 2000 roku ożenił się z Jennifer Aniston, gwiazdą popularnego sitcomu "Przyjaciele". Aktor pojawił się nawet w jednym odcinku serialu, gdzie wcielił się w Willa - kolegę bohaterów z liceum. Szybko okazuje się, że szczerze nienawidzi on Rachel, czyli postaci Aniston. Epizod przypadł publiczność do gustu, a Pitt otrzymał nominację do Emmy za najlepszy występ gościnny. Nad jego małżeństwem zawitały czarne chmury, gdy dostał angaż w komedii sensacyjnej "Pan i pani Smith", w której miał wystąpić razem z Angeliną Jolie.

Serwisy plotkarskie oszalały na wieść o romansie, jaki miał wybuchnąć między nimi na planie filmu. Oboje wpierw zaprzeczali. Jednak w styczniu 2005 roku Aniston złożyła pozew o rozwód. Tydzień później Pitt był widziany z Jolie i jej adoptowanym synem Maddoxem. Media zaczęły określać ich romans hasłem "Brangelina". Para potwierdziła swój związek dopiero w 2006 roku, gdy Jolie była w widocznej ciąży. Wspólnie doczekali się trójki dzieci i adoptowali kolejne trzy. Pobrali się w 2014 roku, po dziewięciu latach związku. Nieoczekiwanie w 2016 roku Jolie wniosła pozew o rozwód. Jako powód swej decyzji podała dobro rodziny. Media zaczęły spekulować nad przyczynami jej decyzji. Wśród typów znajdował się problemy Pitta z substancjami odurzającymi oraz jego rzekomy romans z Marion Cotilard, do którego miało dojść na planie "Sprzymierzonych". Aktor przyznał, że związek zakończył się z powodu nadużywania przez niego alkoholu.

W XXI wieku Pitt zaczął próbować swych sił w roli producenta. Pracował między innymi przy oscarowej "Infiltracji" Martina Scorsese. Swojego pierwszego - i póki co jedynego - Oscara otrzymał właśnie za produkcję - "Zniewolonego" (2013) Steve'a McQueena. Film otrzymał w 2014 roku trzy nagrody Akademii, w tym dla najlepszego filmu roku. Pitt zagrał w nim małą rolę - człowieka, który pomaga głównemu bohaterowi w odzyskaniu wolności. Jak na ironię krytycy niemal jednogłośnie stwierdzili, że jego dwie minuty w roli jedynego "dobrego białego" na południu Stanów Zjednoczonych stanowiło najgorszy element filmu. W kolejnych latach Pitt produkował między innymi "The Big Short" (2015) i "Vice" (2018) Adama McKay'a.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Pitt zręcznie prowadził swoją karierę, dzieląc ją między kinem ambitnym i popularnym. Był uroczym złodziejem w "Ocean's Eleven" (2001) i jego dwóch kontynuacjach (2004, 2007), greckim herosem Achillesem w "Troi" (2004), bandytą z Dzikiego Zachodu w "Zabójstwie Jessego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda" (2007), człowiekiem, który urodził się jako starzec i młodniał z każdym dniem w "Ciekawym przypadku Banjamina Buttona" (2009, nominacja do Oscara za rolę pierwszoplanową). Zdobył też fantastyczne recenzje jako trener drużyny baseballowej, który wprowadza nowy system angażowania zawodników w "Moneyball" (2011, kolejna nominacja do Oscara) Bennetta Millera.



Ostatnio Pitt zrobił sobie przerwę od aktorstwa. W 2018 roku pojawił się tylko w kilkusekundowym epizodzie w filmie "Deadpool 2". Natomiast 2019 rok może należeć do niego. Do kin wejdzie wtedy nowy film Quentina Tarantino, "Pewnego razu w Hollywood", w którym jednym z wątków będzie zabójstwo Sharon Tate, młodej żony Romana Polańskiego, przez rodzinę Mansona. Pitt wciel się w kaskadera i przyjaciela bohatera granego przez Leonardo DiCaprio. Obaj będą jednymi z głównych postaci w produkcji. Jej polska premiera przewidziana jest na 9 sierpnia 2019 roku.