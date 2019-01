Czy ​Charlize Theron i Brad Pitt są parą? Tak twierdzi brytyjski dziennik "The Sun", powołując się na informatora z kręgów hollywoodzkich gwiazd. Ponoć laureatka Oscara za "Monster" spotyka się z gwiazdą "Siedem" od kilku miesięcy, a ich znajomość z przyjacielskiej zamieniła się w coś znacznie głębszego.

Brad Pitt jest już gotowy na kolejny poważny związek? /Paul Bruinooge/Patrick McMullan /Getty Images

Parę poznał ze sobą były narzeczony Theron, amerykański aktor Sean Penn.

Reklama

Stało się to jeszcze przed Bożym Narodzeniem, ale sprawy między Charlize i Bradem - jak twierdzi brytyjski "The Sun" - potoczyły się bardzo szybko.

Podobna Theron i Pitt starali się dotąd ukrywać romans, ale ostatnio widziano ich w eleganckiej restauracji w Los Angeles, gdzie nie szczędzili sobie czułości. Sprawiali wrażenie bardzo szczęśliwych - twierdzi informator "The Sun".

Brad Pitt w ostatnim czasie pracował na planie filmów: "Ad Astra" Jamesa Graya, który wejdzie na ekrany kin w maju, oraz "Once Upon a Time in Hollywood", w którym jednym z wątków będzie zabójstwo Sharon Tate, młodej żony Romana Polańskiego, przez bandę Mansona.



Jednocześnie był zajęty walką o opiekę nad dziećmi ze swoją byłą żoną Angeliną Jolie.

Z kolei Theron dotąd nie miała ślubu na koncie. Była za to w długoletnich związkach z piosenkarzem Stephanem Jenkinsem, aktorem Stuartem Townsendem oraz wspomnianym Pennem. W zeszłym roku oglądaliśmy ją w kinach w komediach: "Tully" oraz "Raz się żyje".



Charlize Theron: Piękno i siła 1 13 Charlize Theron należy do najpopularniejszych i najseksowniejszych aktorek w Hollywood. W 2000 roku została okrzyknięta przez czasopismo "People" jedną z 50. najpiękniejszych osób na świecie. Trudno uwierzyć, że zbliża się już do "czterdziestki"... Autor zdjęcia: Źródło: materiały prasowe 13