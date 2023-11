Oparta na faktach historia wielkich ambicji, triumfów i rodzinnej klątwy. "Bracia ze stali" z rozmachem kreślą opowieść o amerykańskiej rodzinie, miłości podszytej rywalizacją i sukcesie, którego nie unieśli na swoich barkach niepokonani na ringu bracia Von Erich. Za tym epickim widowiskiem stoi filmowa drużyna marzeń: wyspecjalizowany w thrillerach psychologicznych Sean Durkin ("Gniazdo"), operator "Syna Szawła" Mátyás Erdély i fantastyczne aktorskie trio: łamacz nastoletnich serc Zac Efron ("Podły, okrutny, zły"), Jeremy Allen White - gwiazda serialu "The Bear" oraz Harris Dickinson ("W trójkącie").

Reklama

"Bracia ze stali" to mieszanka wściekłości, wzruszenia i śmiechu, gwarantująca emocjonalny nokaut - zapowiada dystrybutor Gutek Film.

Wideo The Iron Claw | Official Trailer HD | A24

"Bracia ze stali" O czym opowie film?

Surowy teksański ojciec - głowa rodu Von Erich - zrobi wszystko, by jego synowie osiągnęli w sporcie to, czego on sam nie zdołał. Za kulisami wrestlerskich widowisk, na punkcie których w latach 80. oszalała Ameryka, kryją się jednak brutalne treningi, złamane charaktery, przekreślone marzenia i poturbowane braterskie relacje. Rodzicielskie ambicje okazują się przekleństwem synów - na Von Erichów spada cios za ciosem. Czy niezwyciężeni dotąd bracia unikną wiszącego nad nimi fatum?