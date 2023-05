"Seksmisja" powstała w 1983 roku. Bożena Stryjkówna miała wtedy 29 lat i była pierwszą żoną reżysera filmu, Juliusza Machulskiego (małżeństwo trwało 13 lat).

Bożena Stryjkówna: Rola w filmie wcale nie otworzyła jej drzwi do kariery

"Machulski wiedział, jak przyciągnąć męską widownię, obficie eksponując piękno kobiecego ciała. I choć w "Seksmisji" golizna pojawia się na ekranie dość często, trudno byłoby reżysera oskarżać o pornograficzne zapędy. Zbyt wiele tu humoru, bezpretensjonalności i błazenady" - czytamy w Internetowej Bazie Filmu Polskiego.

Reklama

Wydawało się, że rola seksownej Lamii otworzy aktorce drzwi do kariery. Tak się jednak nie stało.

To właśnie seksapil stał się przeszkodą w otrzymywaniu ciekawych ról. "Oczywiście otrzymywałam propozycje, ale one były raczej związane z pełnieniem na ekranie funkcji dekoracyjnej niż z poważnymi zadaniami. Zawsze szczególnie ceniłam sobie pracę na scenie. Gdy wtedy położyłam na szali te dwie formy artystycznej realizacji, okazało się, że w teatrze mogę zdziałać więcej" - wyznała Bożena Stryjkówna w rozmowie z Bartoszem Batorem (dziennik.pl, 2009).

Rola w "Seksmisji" stała się dla aktorki pułapką. Swej popularności nie udało się jej wykorzystać. "Miałam ogromną satysfakcję z grania w tym filmie i popularności także. Ale to jest tak ulotne i kruche. Jestem doskonałym tego przykładem" - wyznała po latach.



Bożena Stryjkówna: Jak potoczyły się losy gwiazdy "Seksmisji"?

W latach 1978-2014 była związana z warszawskim Teatrem Ochoty, w którym debiutowała. Początkowo pracowała tam jako aktorka (1978-2002), w latach 1996-2009 jako zastępca dyrektora artystycznego, a od 2009 do 2014 jako kierownik Ogniska Teatralnego Teatru Ochoty.



W 2010 roku w Teatrze Ochoty w Warszawie aktorka wyreżyserowała spektakl "Sztuka" Yasminy Reza. Potem Bożena Stryjkówna całkowicie oddała się edukacji młodzieży. W 2013 roku była konsultantką aktorską podczas realizacji filmu "Chce się żyć". W 2019 roku zajmowała się przygotowaniem Cypriana Grabowskiego do roli Mietka Kosza w dzieciństwie w filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza".



"Czasami ludzie nie wiedzą, skąd mnie znają, a czasami nie mają z tym problemu i mówią, że 'Seksmisja' to ich ulubiony film i mogą go zawsze oglądać. To miłe" - powiedziała Bożena Stryjkówna w 2009 roku (dziennik.pl).



Zdjęcie Bożena Stryjkówna / Krzysztof Kuczyk / Agencja FORUM

Zobacz również:

Maria Sadowska: Czasami mam ochotę wrzucić na Instagrama siebie rozczochraną