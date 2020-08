"Boże Ciało" i "Szarlatan" powalczą o Europejskie Nagrody Filmowe

Europejska Akademia Filmowa ogłosiła listę 32 tytułów, które będą w tym roku walczyć o nagrody tej organizacji. Wśród wyróżnionych produkcji znalazły się: "Boże Ciało" Jana Komasy oraz "Szarlatan" Agnieszki Holland.

"Boże Ciało" ma szansę na kolejne nagrody /materiały dystrybutora

"Boże Ciało" i "Szaralatn" powalczą o Europejskie Nagrody Filmowe z takim obrazami, jak: niemiecki "Berlin Alexanderplatz", szwedzki "Nie tak miało być", bułgarski "Ojciec", czeski "Malowany ptak" czy norweska "Nadzieja".



Lista nie jest jeszcze zamknięta. Kolejne tytuły zostaną do niej dodane we wrześniu. Dwustopniowy etap wyłaniania tytułów, które będą walczyć o Europejskie Nagrody Filmowe, spowodowany jest pandemią koronawirusa, która wywarła ogromny wpływ na wprowadzanie poszczególnych filmów do kin.

Tegoroczna gala wręczenia Europejskich Nagród Filmowych odbędzie się 12 grudnia w Reykjaviku.