Boska Komedia 2023 wystartowała! Na początek Lupa, Seweryn i studenci AST

Boska Komedia wystartowała!

Jak co roku zwraca uwagę ogromne zainteresowanie festiwalem. Nadkomplety i walka o bilety to znaki rozpoznawcze Boskiej Komedii. Do Krakowa przyjechało prawie 100 gości z zagranicy, akredytowało się ponad 40 redakcji.

W Łaźni Nowej na wyczekiwanym spektaklu Krystiana Lupy zajęte były wszystkie dostawki i schody. Pierwsze reakcje? "Balkony - pieśni miłosne to kolejny dowód, że nikt tak jak Lupa wśród polskich twórców nie traktuje teatru jako głębokiej rozmowy o ludzkich traumach, śmieszności, niespełnieniach. To Lupa, do którego tęskniłem, oparty na literaturze ("Dom Bernard" Alba Lorki, "Lato" Coetzeego, wyimki z Jelinek), a jednak z literaturą na swoich warunkach grający. A przy tym spektakl jest może dla niektórych zaskakująco komunikatywny, chwilami bardzo śmieszny, gdy zaś idzie o stosunek artysty do samego siebie, ożywczo autoironiczny" - mówi Jacek Wakar, krytyk i selekcjoner tegorocznej edycji.



Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Balkony - pieśni miłosne" / Klaudyna Schubert / materiały prasowe

Pokazy "Orestei" Michała Zadary na AST oraz produkcje: "Pies" Barbary Bendyk, "Prawdziwe Rosenthale" Tadeusza Pyrczaka oraz "HA HA HA" Krzysztofa Zaguckiego - studenckie spektakle nagrodzone podczas Forum Młodej Reżyserii - pokazały niesamowitą energię, wrażliwość i potencjał młodych twórców, i zakończyły się owacjami.

Zdjęcie Kadr ze spektaklu Tadeusza Pyrczaka "Prawdziwe Rosenthale" / materiały prasowe

Widzowie Boskiej Komedii obejrzeli również spektakle: "Very Funny" duetu Gruba i Głupia (Patrycja Kowańska i Dominika Knapik), muzyczny monodram "Byłam żoną Boba Marleya" w KTO, głośny musical "1989" w Teatrze Słowackiego, "Jogę" Anny Smolar oraz "Dobrze ułożonego młodzieńca" na Scenie Kameralnej - spektakl konkursowy, który podzielił publiczność.

W niedzielę można było obejrzeć popis aktorski wybitnego aktora filmowego i teatralnego Andrzeja Seweryna w ascetycznym "eseju aktorskim" "Lear" oraz "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję" w Łaźni Nowej - spektakl, którego autor Mateusz Pakuła otrzymał właśnie nominację do Paszportu Polityki.



Szczegóły dotyczące programu na kolejne dni można sprawdzić na oficjalnej stronie Boskiej Komedii.



Boska Komedia to Międzynarodowy Festiwal Teatralny, który odbywa się w dniach 8-16 grudnia w Krakowie.