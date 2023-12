Boska Komedia 2023: Oto najlepszy spektakl roku! Kim są nagrodzeni aktorzy?

Boska Komedia 2023: Ponad 20 spektakli w Krakowie

Ponad dwadzieścia spektakli można było zobaczyć podczas 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie. Siedem z nich wzięło udział w Konkursie INFERNO i walczyło o Boskiego Komedianta.

Tytuły wyselekcjonowało pięciu krytyków teatralnych: Jacek Cieślak, Jacek Wakar, Tomasz Domagała oraz Katarzyna Niedurny i Magdalena Piekarska. Ich zdaniem, to najlepsze spektakle minionego sezonu w Polsce.

Spektakle konkursowe to: "1989" Katarzyny Szyngiery z Teatru im Słowackiego w Krakowie, "Dobrze ułożony młodzieniec" Wiktora Rubina i Jolanty Janiczak z Teatru Nowego w Łodzi, "Genialna przyjaciółka" Eweliny Marciniak ze Starego Teatru w Krakowie, "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję" Mateusza Pakuły z Teatru Łaźnia Nowa i Teatru im. Żeromskiego w Kielcach, "Melodramat" Anny Smolar z Teatru Powszechnego w Warszawie, "Niepokój przychodzi o zmierzchu" Małgorzaty Wdowik z Wrocławskiego Teatru Pantomimy oraz "Pewnego długiego dnia" Luka Percevala z Starego Teatru w Krakowie.

Które spektakle okazały się najlepsze? Którzy aktorzy docenieni? Znamy już werdykt!



Werdykt XVI Konkursu Polskiego INFERNO 2023

Jury Konkursu Polskiego INFERNO, odbywającego się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia 2023, w składzie: Divya Bhatia z Indii, Peter Marks z USA, Carmen Romero Quero z Chile, Barbara Regondi z Włoch i Handan Salta z Turcji, przyznało nagrody w następujących kategoriach:

GRAND PRIX - najlepsza produkcja:

Spektakl "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję" (koprodukcja Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie i Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach) w reżyserii Mateusza Pakuły za "uczynienie z opowieści o znoju i makabrze odchodzenia, wspólnotowego doświadczenia budującego wiarę w życie".

Najlepsza reżyseria:

Anna Smolar za spektakl "Melodramat" (Teatr Powszechny) za "zakotwiczenie przedstawienia w niszczącym, przenikającym wiele wielu sfer osobowości, wewnętrznym niepokoju bohaterów osadzonych w groźnym, surrealistycznym świecie".

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Melodramat" / materiały prasowe

Nagroda Specjalna Jury:

Spektakl "1989" (koprodukcja Teatru im. J. Słowackiego i Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego) za "sprawienie, iż przełomowy moment w historii Polski stał się prawdziwie bliski dzisiejszej publiczności; za oddanie głosu społeczeństwu poprzez wspólny wysiłek młodego zespołu wykonawców wyrażony rytmem, słowem i melodią".

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "1989" / materiały prasowe

Najlepsza rola kobieca:

Anna Ilczuk za rolę w spektaklu "Melodramat" (Teatr Powszechny) za "brawurowe oddanie spektrum emocji kobiety stawiającej czoła własnym demonom i opresjom współczesności".

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Melodramat" / materiały prasowe

Najlepsza rola męska:



Andrzej Kłak za rolę w spektaklu "Melodramat" (Teatr Powszechny) za "intensywną, magnetyczną obecność sceniczną, pozwalającą widowni na wspólne przeżywanie zarówno chwil tragicznych, jak i dających wytchnienie. Artysta dał mistrzowską lekcję aktorstwa pełnego niedopowiedzeń i zawieszeń emocji".

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Melodramat" / materiały prasowe

Najlepsza drugoplanowa rola kobieca:

Urszula Kuśnierz za rolę w spektaklu "Niepokój przychodzi o zmierzchu" (Wrocławski Teatr Pantomimy - Wroclaw Mime Theatre) za "wyjątkowo wnikliwe wejście w świat dziecka przeżywającego wyniszczający stres.

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Niepokój przychodzi o zmierzchu" / materiały prasowe

Najlepsza drugoplanowa rola męska:



Szymon Mysłakowski za liczne role w spektaklu "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję" (koprodukcja Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie i Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach) za "dowód wirtuozerii przejawiającej się zdolnością przeistoczenia w wiele skrajnie różnych postaci, za aktorstwo rozpięte między komizmem a powagą".



Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję" / materiały prasowe

Muzyka tworzona na żywo:

Wacław Zimpel za spektakl "Genialna przyjaciółka" (Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej) za "stworzenie kompozycji stanowiących sugestywne tło dla scenicznych zdarzeń, a będących jednocześnie potężnym wzbogaceniem charakterów postaci i dramatyzmu opowieści".

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Genialna przyjaciółka" / materiały prasowe

Najlepszy pejzaż dźwiękowy:

Wojciech Blecharz za spektakl "Pewnego długiego dnia" (Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej) za "stworzenie niezbędnej, intensywnie obecnej w świecie spektaklu sonosfery, kreującej piękne obrazy, a przecież minimalistycznej i przesiąkniętej powagą".

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Pewnego długiego dnia" / materiały prasowe

Najlepsza scenografia:

Aleksander Prowaliński i Jan Baszak za spektakl "Niepokój przychodzi o zmierzchu" (Wrocławski Teatr Pantomimy - Wroclaw Mime Theatre) za "prowokujące do myślenia, unikatowe, operujące prostą acz wyraźną grafiką dekoracje, pozwalające zanurzyć się w atmosferę przedstawienia - umożliwiające widowni dotknięcie mrocznej strony opowieści".

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Niepokój przychodzi o zmierzchu" /materiały prasowe



To jednak nie koniec festiwalu Boska Komedia. Publiczność będzie mogła obejrzeć jeszcze spektakle w piątek i sobotę, m.in. głośny monodram Krystyny Jandy "My Way" .

16. Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia rozpoczął się 8 grudnia i zakończy 16 grudnia 2023 roku w Krakowie.