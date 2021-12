Boska Komedia 2021: Oto laureaci. Wśród nich Danuta Stenka

INFERNO

W sekcji Inferno (konkurs spektakli polskich wyprodukowanych w sezonie 2020/21), ocenianej przez międzynarodowe jury w składzie: Oana Cristea Grigorescu, Haris Paśović, Katerina Evangelatos, Marina Davidowa, Rolf C.Hemke, przyznano Grand Prix oraz 8 nagród indywidualnych.

Nagrodę Główną XIV Festiwalu Boska Komedia otrzymał spektakl "Wujaszek Wania" w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej z Teatru Ludowego w Krakowie.

Jak uzasadniło Jury: "Biorąc pod uwagę propozycje konkursowe oraz czasy triumfu teatru post-dramatycznego, chcemy wręczyć Grand Prix spektaklowi cichemu, pozostającemu nieco na uboczu trendów panujących obecnie w teatrze, który jednak został zagrany z wielką szczerością. To "Wujaszek Wania" w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, stworzony przez Teatr Ludowy w Krakowie. Taką decyzją o nagrodzie chcemy podkreślić, że sztuka dramatyczna nie opiera się na trendach, lecz na wnikliwości i szczegółach, a także, że nowe tematy i nowe podejścia do teatru nie równoważą braku dobrej gry aktorskiej oraz zdolności ograniczania własnych koncepcji, jakkolwiek odważne by one były".

Kadr ze spektaklu "Dziady" (w środku Jan Peszek), fot. Bartek Barczyk

Wyróżnienie specjalne otrzymała Jadwiga Lesiak za rolę starej niani Mariny w "Wujaszku Wani" wyprodukowanym przez Teatr Ludowy. Uzasadnienie: "Jadwiga Lesiak znakomicie odegrała starszą kobietę w stanie klinicznej depresji, dobitnie wyrażając ciemną stronę ludzkiego istnienia skazanego na kruchość i nietrwałość".

Nagrodę aktorską otrzymał Łukasz Schmidt za rolę Ojca Flote w spektaklu "Czerwone nosy" Teatru Nowego w Poznaniu, w reżyserii Jana Klaty. Uzasadnienie: "Nagrodzony aktor wykorzystał w tym przedstawieniu wszystkie swoje wielkie talenty oraz całą wiedzę i energię. Nie wydaje się, by cokolwiek mogło stanąć na drodze jego inspirującego aktorstwa - grać nie przestanie nawet po nadejściu apokalipsy. A na pewno nie podczas czegoś takiego jak trzęsienie ziemi, powodzie, pożary czy pandemie - bo taką właśnie siłą jest obdarzone jego aktorstwo".

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Czerwone nosy" (po prawej Łukasz Schmidt), fot. Marcin Baliński / brak / materiały prasowe

"Za pełną wrażliwości interpretację zmagania się z chorobą nowotworową. Artysta sceniczny porusza się między dramatyzmem i absurdem, nie tracąc niczego z głębokiego zrozumienia kobiecej psyche" - nagrodę aktorską dla najlepszego performera tekstu post-dramatycznego otrzymał Sebastian Pawlak za rolę w "Onko", produkcji TR Warszawa w reżyserii Weroniki Szczawińskiej.

"Za umiejętność bycia na scenie jednocześnie - silną i słabą, brzydką i piękną, wrażliwą i opresyjną oraz za wirtuozerię muzyczną, ale bez grania muzyki, jedynie opowiedzianą twarzą" - Nagrodę aktorską otrzymała Danuta Stenka za rolę Charlotty w "Sonata jesienna" z Teatru Narodowego w Warszawie.



Zdjęcie Danuta Stenka w "Jesiennej sonacie", fot. Krzysztof Bieliński / materiały prasowe

Nagrodę aktorską otrzymał Piotr Franasowicz za rolę Michaiła Astrowa w "Wujaszku Wani" wyprodukowanym przez Teatr Ludowy: "Obdarzając swojego bohatera urokiem, kruchością i niepokojem, Piotr Franasowicz stworzył nowe spojrzenie na klasycznego bohatera".

Nagrodę aktorską otrzymała Maja Pankiewicz za sposób, w jaki przedstawiła Sonię w "Wujaszku Wani" wyprodukowanym przez Teatr Ludowy: "Aktorka stworzyła pełną kreację młodej bohaterki próbującej zapanować nad własnymi aspiracjami i złudzeniami. Sposób, w jaki podeszła do swojego zadania i wygłosiła zamykający monolog, to żywy dowód na opowiedzenie się po stronie Miłości i Życia".

Nagrodę aktorską otrzymał Piotr Pilitowski za sposób, w jaki przedstawił Wujaszka Wanię (Iwana Wojnickiego) w "Wujaszku Wani" wyprodukowanym przez Teatr Ludowy: "W swoim wysoce osobistym podejściu do tej klasycznej roli Piotr Pilitowski stworzył głęboką i przejmującą interpretację człowieka w kryzysie wieku średniego".

Zdjęcie Piotr Pilitowski (w środku) w spektaklu "Wujaszek Wania" / Klaudyna Schubert / materiały prasowe

"Jury doceniło analizę kobiecej tożsamości w społeczeństwie o tradycyjnych strukturach patriarchalnych. Nagrodzone dzieło oferuje dogłębne i panoramiczne spojrzenie na warunki życia będące udziałem wielu polskich kobiet" - Nagrodę za autorstwo tekstu otrzymały Małgorzata Wdowik i Weronika Murek za "Wstyd" wyprodukowany przez Nowy Teatr w Warszawie.

Nagrodę za plastyczną wizję przedstawienia otrzymują scenograf Bartolomäus M. Kleppek, reżyser światła Wolfgang Macher oraz autorka kostiumów Karolina Mazur w spektaklu "Tiki i inne zabawy" w reż. Dominiki Knapik z Wrocławskiego Teatru Pantomimy: "Scenograf i reżyser świateł osiągnęli przy użyciu ograniczonej liczby elementów, zaskakującą różnorodność miejsca, gdzie dzieje się polifoniczno-psychoterapeutyczna satyra Czechowa. Z kolei makijaż i fryzury nadały szczególny i niezapomniany komizm decydujący o tożsamości bohaterów".

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Wstyd" / Maurycy Stankiewicz / materiały prasowe

PARADISO

W sekcji Paradiso (młode reżyserki i reżyserzy oraz studentki i studenci wydziałów aktorskich szkół teatralnych) ocenianej przez międzynarodowe jury w składzie Geoliane Arab, Kristina Savickiene, Peter Carp, Carlos Aladro - przyznanych zostało 8 wyróżnień indywidualnych.

Dwie nagrody przyznane zostały dla zespołu aktorskiego spektaklu "Klub" w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i TR Warszawa. Uzasadnienie: "Pierwszą z nagród przyznajemy w uznaniu podjętego przez zespół trudnego wyzwania, jakim jest przedstawienie sytuacji kobiet we współczesnym świecie artystycznym. Drugą z nagród przyznajemy za przekazanie ważnego artystyczno-politycznego manifestu, doskonałego tak pod względem formy, jak i treści. Przedstawienie kładzie nacisk na siłę zespołu przy jednoczesnym zachowaniu indywidualności każdej z aktorek".

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Klub", fot. Bartek Warzecha / materiały prasowe

Nagroda dla całego zespołu realizacyjnego otrzymali Tomasz Fryzeł, Piotr Froń, Kinga Bobkowska, Adam Borysowicz za "Bezpieczne miejsce" z Teatru Łaźnia Nowa. Uzasadnienie:" Twórcy przyglądają się niepewnej przyszłości młodych w czasie pandemii. Aktorka, aktor, autor tekstu i reżyser zaproponowali wspólnie inne doświadczenie teatralne: introspekcyjne i kontemplacyjne, delikatne, choć ściśle związane z ważnymi tematami bieżącymi - władzy, opieki, bezpieczeństwa i zagrożenia".

Jury przyznało również nagrodę dla zespołu aktorskiego spektaklu "Hey U" w reżyserii Agnieszki Glińskiej z Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Uzasadnienie: "Przedstawienie, które pokazuje siłę pracy kolektywnej, a przede wszystkim umiejętność zachowania silnych indywidualnych osobowości w zderzeniu z dynamiką grupy. Spektakl pozwolił stworzyć portret pełnego obaw pokolenia, do którego należą sami aktorzy".

Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Hey U", fot. Bartek Cieniawa / materiały prasowe

"Za reżyserską umiejętność podejścia do spraw trudnych w sposób delikatny i żywy, a także za umiejętność uwolnienia pełnej siły przekazu aktorów" - Nagrodę dla reżysera otrzymał Wiktor Bagiński za "Serce" z TR Warszawa.

Nagroda dla zespołu aktorskiego spektaklu trafiła w ręce twórców spektaklu "Darwin albo dzieci ewolucji" w reżyserii Magdy Miklasz, z Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza Filia w Białymstoku: "Za zaangażowanie w ambitne przedsięwzięcie, wymagające różnorakich talentów i wykorzystujące zachwycające aktorstwo i umiejętności lalkarskie".

"Za bezkompromisowy wybór artystyczny reżyserki, umiejętność dekonstrukcji kodów teatralnych oraz podważenie stereotypów zarówno społecznych, jak i artystycznych. Za odważną i dojrzałą koncepcję, precyzyjną estetykę i stworzenie własnego teatralnego świata" - Nagrodę otrzymała reżyserka Ramona Nagabczyńska, za "Silenzio!" z Nowy Teatr i Art Stations Foundation.



Zdjęcie Kadr ze spektaklu "Silenzio!" / Maurycy Stankiewicz / materiały prasowe

14. edycja Międzynarodowego Festiwalu Boska Komedia odbyła się w dniach 3-12 grudnia 2021.

Wszelkie informacje dostępne są na oficjalnej stronie festiwalu Boska Komedia.