Borys Szyc i Justyna Nagłowska niedawno zostali rodzicami! Mały Henio przyszedł na świat 21 marca i od razu skradł serca szczęśliwej pary. Teraz żona aktorka opublikowała najnowsze zdjęcie syna, dołączając do niego osobisty wpis.

Borys Szyc i Justyna Jeger-Nagłowska /Kurnikowski / AKPA

Ta wiosna dla Borysa Szyca i Justyny Nagłowskiej jest wyjątkowa - 21 marca na świat przyszedł bowiem pierwszy syn pary - Henryk. Radosną nowiną podzielił się w sieci sam aktor.

"Pojawił się u nas w pierwszy dzień wiosny. W najdziwniejszą wiosnę, jaką pamiętam. Ma na imię Henryk. Jak jego pradziadek. Jest zdrowy, malutki i tak piękny, że powstrzymuje się, by go nie zjeść. Bo schrupałbym mu stópki i rączki... A pachnie jak najpiękniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Jego mama jest najdzielniejszą i najpiękniejszą kobietą, jaką znam. Cóż to za szczęście (...)" - napisał Borys Szyc.



Teraz żona aktora, Justyna Szyc-Nagłowska podzieliła się z internautami wyjątkowym kadrem małego Henia, w opisie nawiązując do zmian, jakie zaszły w życiu pary. W swoich słowach odniosła się m.in. do aktualnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

"Tylko On teraz daje nam nadzieję, że kiedyś będzie jeszcze normalnie. Jak normalnie? Dla każdego inaczej. I pewnie sporo się zmieni w naszym postrzeganiu normalności. U nas wszystko zweryfikował Henio. Pojawił się na świecie w tym dziwnym i trudnym czasie, żeby nieść nadzieję na lepsze jutro (kiedykolwiek to jutro nie nastąpi...). Jest taki malutki, taki bezbronny, a daje nam teraz tyle siły i wiary. Kocham go tak czysto, tak szalenie, że łzy często płyną mi po policzkach, kiedy na niego patrzę, kiedy co jakiś czas pochylam się nad nim, sprawdzając, czy na pewno wciąż tu jest, sprawdzając, czy oddycha. Kiedy patrzę na jego tatę, całującego każdy centymetr jego ciałka i trzymającego go w swoich silnych, męskich rękach. Urodził się, jest z nami i niesie nadzieję. Heniuszek" - napisała.



Słowa żony Borysa Szyca mocno wzruszyły użytkowników sieci, którzy podzielili się swoimi przemyśleniami.

"Jak cudownie napisane. Łzy same mi popłynęły... Samych cudowności dla Was", "Słodziak, popłakałam się. Pięknie napisane", "Takie maleństwo niewinne, bezbronne, a tyle wprowadza radości, miłości, pozytywnego myślenia, najpiękniejszy Wasz Henio" - piszą internauci.

Henryk to drugie dziecko Borysa Szyca. Aktor znany z takich produkcji jak m.in.: "Wojna polsko-ruska" i "Piłsudski" ma córkę Sonię ze związku z Anną Bareją.

Zdjęcie Borys Szyc i jego żona Justyna Nagłowska w dniu ślubu (fot. screen z Instagrama) / materiały prasowe

Autor: Sabina Obajtek

