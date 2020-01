Borys Szyc i Justyna Nagłowska są już po ślubie! Aktor pokazał zdjęcia z ceremonii na swoim Instagramie. Przy okazji zdradził, że spodziewają się syna!

Borys Szyc i jego żona Justyna Nagłowska (fot. screen z Instagrama) /materiały prasowe

Borys Szyc zdradził, że jest już po ślubie z Justyną Nagłowską i wzruszające zdjęcia z egzotycznego miejsca pokazał na swym Instagramie.



Zdjęcie sugeruje, że para wzięła ślub na małej wyspie Es Vedrá, znajdującej się w archipelagu Baleary, w pobliżu wyspy Ibiza - dosłownie kilkaset metrów od jej brzegów.

Pan młody miał na sobie beżowe spodnie, jasnoniebieską koszulę i brązowe mokasyny. Panna młoda, będąca już w zaawansowanej ciąży, założyła białą, długą do ziemi sukienkę bez ramiączek, na którą narzuciła białą koszulę, do tego brązowe buty i wianek z żywych kwiatów na głowie.

"Powiedzieliśmy sobie TAK. I tak kończymy ten niesamowity dla nas rok. Tak, to był dobry rok. Tak, jesteśmy szcześliwi. Tak, będziemy mieli syna" - napisał szczerze na Instagramie Bory Szyc.

"Oglądaliście taką głupią komedię z Jimem Carreyem "Yes Man"? Okazuje się, że to słowo ma magiczną moc zmiany... Trzeba odwagi by zmieniać swoje życie i tego Wam życzę w Nowym Roku. Zaczynam 7 rok trzeźwości, 7 rok mojego cudownego związku, udało mi się umknąć w tej dekadzie śmierci, kocham i jestem kochany. Nigdy nie jest za późno. Wszystkiego dobrego" - dodał.

Młodej Parze życzymy wszystkiego najlepszego! Gratulacje!!!



To był ważny rok dla Borysa Szyca. Po kilkunastu latach walki z uzależnieniem od alkoholu aktor wyznał, że znów czuje radość i ma do siebie szacunek.

W maju 2019 roku Szyc opublikował na swoim profilu instagramowym niezwykle ważny wpis. Ważny dla niego i tych, którzy zmagają się z alkoholizmem czy innymi nałogami. Aktor zwrócił się do wszystkich, którym używki zagarnęły codzienność.