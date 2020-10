"Borat 2": ​Sąd odrzucił pozew córki kobiety ocalałej z Holocaustu

O drugiej części "Borata", która w piątek, 23 października, trafiła na platformę streamingową Amazon Prime, było głośno jeszcze przed premierą. Również za sprawą pozwu, jaki przeciwko twórcy postaci Borata, Sachy Baronowi Cohenowi, złożyła w sądzie córka Judith Dim Evans, kobiety ocalałej z Holocaustu. Zarzuciła ona komikowi, że oszukał jej matkę i nie wyjawił prawdy na temat tego, w jakim dziele wykorzystana będzie rozmowa, jaką z nią odbył. Sąd w stanie Georgia odrzucił ten pozew.

Kadr z filmu "Borat 2" /materiały prasowe

Córka Judith Dim Evans wycofała pozew po tym, jak orzekający w sprawie sędzia odrzucił wniosek o orzeczenie sądowe wzywające do podjęcia dalszych działań. O tym, jak zakończyła się sprawa, poinformował reprezentujący platformę Amazon, Russell Smith.

"Pozew został bezwarunkowo odrzucony. Proces jest zakończony. Sacha Baron Cohen był głęboko wdzięczny za możliwość pracy z Judith Dim Evans, której współczucie i odwaga osoby ocalałej z Holokaustu poruszyły miliony widzów, którzy obejrzeli film. Życie Judith to potężna nagana dla tych wszystkich, którzy zaprzeczają Holocaustowi. Tym filmem i swoją aktywnością społeczną Sacha Baron Cohen będzie kontynuował walkę z osobami na całym świecie, które nie wierzą w to, że Holocaust naprawdę się wydarzył" - powiedział Smith.



W złożonym 13 października pozwie córka Evans, Michelle Dim St. Pierre przekonywała, że jej matka została oszukana przez Cohena i podstępem przekonana do udzielenia wywiadu na potrzeby filmu dokumentalnego. Miała nie wiedzieć, że chodzi o drugą część "Borata", który zdaniem jej córki wyśmiewa Holocaust. Domagała się usunięcia z filmu scen z jej matką i zadośćuczynienia w wysokości 75 tysięcy dolarów.

Judith Dim Evans pojawia się w jednej ze scen filmu, w której jego bohater w przebraniu odwiedza synagogę, twierdząc między innymi, że Holocaust to bujda. Kobieta, która przeżyła Holocaust w spokoju tłumaczy mu, że to nieprawda, a na końcu nawet go przytula. Evans zmarła niedługo po zakończeniu zdjęć. W napisach końcowych filmu "Borat 2" pojawia się krótki fragment upamiętniający kobietę.