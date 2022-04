"Boogie Nights" to kontrowersyjna opowieść o burzliwych latach 70. i 80. oglądanych oczami ludzi związanych blisko ze środowiskiem amerykańskich producentów filmów erotycznych. Siedemnastoletni Eddie Adams, za namową reżysera filmów porno Jacka Hornera, decyduje się rozpocząć karierę w przemyśle erotycznym. Pierwszego dnia zdjęć Eddie zaskakuje całą ekipę rozmiarami swego przyrodzenia i niespożytą energią twórczą... Bardzo szybko staje się gwiazdą, zdobywa nagrody przyznawane przez przedstawicieli przemysłu erotycznego, cieszy się bogactwem. U progu lat 80. pojawiają się pierwsze oznaki kryzysu...

Wideo "Boogie Nights" (1997): Official Trailer

Mark Wahlberg wciąż ma słynny rekwizyt

Gwiazdor był ostatnio gościem programu "The Ellen DeGeneres Show". 50-letni aktor potwierdził, że nadal posiada penisa, którego nosił, gdy grał hojnie obdarowanego gwiazdora filmów dla dorosłych - Dirka Digglera w filmie "Boogie Nights". Odpowiedź pojawiła się w ramach serii szybkich pytań.

"Gdzie to jest?" - dopytywała go Ellen, na co aktor odpowiedział: "Jest w zamkniętym sejfie. To nie jest coś, co mogę pominąć! Nagle moje dzieci szukają zapasowej ładowarki do telefonu i wyciągają tę rzecz: 'Co to jest do cholery?' Nie wyglądałoby to dobrze".

DeGeneres zapytała również, czy czworo dzieci Wahlberga - córki Ella (18 lat) i Grace (12 lat) oraz synowie Michael (16 lat) i Brendan (13 lat), widziały "Boogie Nights".

"Myślę, że moja córka widziała, ale nie rozmawiała o tym ze mną, dzięki Bogu. Oszczędziła mnie" - wyznał Mark Wahlberg .

Wideo youtube

