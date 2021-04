"Bohater" Mileny Dutkowskiej w konkursie krótkometrażowym na festiwalu w Moskwie

"Bohater" (The Hero) – film dyplomowy Mileny Dutkowskiej - tegorocznej absolwentki Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – zakwalifikowano do konkursu filmów krótkometrażowych 43. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Moskwie.

Reklama

Będzie to jedyna polska produkcja w sekcjach konkursowych tej prestiżowej imprezy, która odbędzie się w terminie 22-29 kwietnia. Światowa premiera filmu jest zaplanowana na 27 kwietnia - poinformował w czwartek Uniwersytet Śląski.

Reklama

"Bohater" to film fabularny. Opowiada o Cyprianie - 10-letnim sierocie, który marzy, by zostać prawdziwym bohaterem. Główną rolę gra Cyprian Grabowski, którego Milena Dutkowska wypatrzyła w filmie "Ikar. Legenda Mietka Kosza" (2019) w reż. Macieja Pieprzycy, gdzie grał Mieczysława Kosza w dzieciństwie i zaprosiła go na casting do swojego filmu.



Autorem zdjęć jest Igor Połaniewicz, za kierownictwo produkcji odpowiadał Ernest Małkiewicz, a producentem filmu jest dziekan katowickiej szkoły filmowej prof. Krystyna Doktorowicz.

W konkursie krótkometrażowym festiwalu uczestniczy w tym roku 14 filmów z całego świata, w tym dwa z Rosji. Na czele jury stoi Dénes Nagy - tegoroczny laureat Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą reżyserię filmu "Natural Light" podczas 71. edycji Berlinale.



Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie jest jednym z najstarszych przeglądów kina światowego. Ma akredytację Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Producentów Filmowych (FIAPF). Główną nagrodą festiwalu jest statuetka "Złoty Święty Jerzy". Od 1972 zaliczany przez FIAPF do festiwali klasy "A". Prezydentem festiwalu jest ikona rosyjskiego kina Nikita Michałkow, który piastuje swoją funkcję od 1999 r.