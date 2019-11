Bogusław Linda w filmie "Dopóki serce płonie"

Agnieszka Mania, uczestniczka II edycji Atelier Scenariuszowego, rozpoczyna przygotowania do produkcji debiutanckiego filmu "Dopóki serce płonie". W postać głównego bohatera wcieli się Bogusław Linda.

Bogusław Linda zagra główną rolę w filmie Agnieszki Mani, która debiutuje zarówno jako autorka scenariusza, jak i reżyserka.

Produkcją debiutu reżyserskiego uczestniczka II edycji Atelier Scenariuszowego zajmie się firma Lightcraft. Zdjęcia mają rozpocząć się jesienią 2020 roku.



Jaka jest fabuła filmu "Dopóki serce płonie"?



Profesor Jan Zieliński jest znanym i cenionym psychiatrą. Właśnie przeprowadził się do Berlina, gdzie wraz z niemieckim wspólnikiem otwiera ekskluzywną klinikę leczenia uzależnień i chorób psychicznych. W trakcie bankietu inaugurującego jej działanie, profesor dowiaduje się o zaginięciu wnuczki - Karoliny. Informacja o zostawionym przez dziewczynę liście pożegnalnym sprawia, że mężczyzna bez chwili namysłu wyrusza w nocną podróż z Berlina do Warszawy.

Scenarzystką i reżyserką filmu jest Agnieszka Mania. Ukończyła ona reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmowej, ten sam kierunek studiowała na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Obecnie pracuje nad swoim debiutanckim pełnometrażowym filmem fabularnym oraz serialem telewizyjnym.

Atelier Scenariuszowe to roczne warsztaty rozwoju pełnometrażowych scenariuszy filmów fabularnych skierowane do scenarzystów lub piszących reżyserów. Składają się one z trzech sesji stacjonarnych oraz dwóch sesji prowadzonych metodą internetową (on-line) i jednych konsultacji producenckich dotyczących pitchingu (on-line). W czasie sesji stacjonarnych uczestnicy pracują w grupach. Sesje internetowe (on-line) organizowane są w formie indywidualnych konsultacji.

