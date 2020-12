Boba Fett będzie bohaterem nowego serialu Disneya z uniwersum „Gwiezdnych wojen”?

18 grudnia na platformie Disney+ wyemitowany został finałowy odcinek drugiego sezonu serialu „The Mandalorian” zatytułowany „The Rescue” („Ratunek”). W efektownym zakończeniu sezonu pojawiły się przynajmniej dwa momenty, które przyprawiły fanów „Gwiezdnych wojen” o mocniejsze bicie serca. Był to powrót znanej postaci oraz zapowiedź czegoś nowego.

Jeremy Bulloch jako Boba Fett w filmie "Gwiezdne wojny: Imperium kontratakuje" /Everett Collection /East News

Tuż po napisach końcowych finałowego odcinka drugiego sezonu "The Mandalorian" pojawiła się scena, w której Boba Fett (w tej roli Temuera Morrison) wraz z Fennec Shand (Ming-na Wen) pojawiają się w znanym z "Powrotu Jedi" Pałacu Jabby. Łowca nagród spotyka tam siedzącego na tronie Biba Fortunę. Obaj związani byli z masakrą, w wyniku której Boba Fett ledwo uszedł z życiem. Fett zabija Fortunę i zajmuje jego miejsce na tronie Jabby. Po tej krótkiej scenie pojawia się tytuł "The Book of Boba Fett" ("Księga Boby Fetta") oraz data premiery - grudzień przyszłego roku.



Nie ma pewności co do tego, czy to zapowiedź nowego serialu, czy może trzeciego sezonu "The Mandalorian", którego premiera została wstępnie zaplanowana właśnie na grudzień przyszłego roku. Jeśli Boba Fett miałby zostać głównym bohaterem trzeciego sezonu, oznaczałoby to, że dotychczasowy bohater, Mandalorianin Din Djarin (Pedro Pascal) będzie odstawiony na boczny tor. Takie rozwiązanie jest możliwe, biorąc pod uwagę zamknięcie pewnego rozdziału opowiadanej w serialu historii. Jeśli jednak "The Book of Boba Fett" miałby okazać się spin-offem serialu "The Mandalorian", pozostają dwa pytania: czemu nie wspomniano o nim podczas niedawnej prezentacji nowości Disneya i Lucasfilm oraz czy na trzeci sezon "The Mandalorian" będzie trzeba poczekać dłużej niż rok? Nie wydaje się bowiem możliwe, aby obydwa seriale miały trafić na platformę streamingową Disney+ jednocześnie.



Dla wcielającego się w rolę Boby Fetta aktora zapowiada się gorący, "gwiezdnowojenny" okres. Wcześniej informowano, że Temuera Morrison wystąpi też w innym serialu z uniwersum Sagi - tym, którego głównym bohaterem będzie Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor). Nie wcieli się jednak w rolę Boby Fetta, a zagra zdrajcę rycerzy Jedi, komandora Cody’ego.



Drugi sezon "The Mandalorian" nie oznacza, że z serialem żegna się Pedro Pascal, który wyznał wcześniej, że chciałby pojawić się również w innych produkcjach spod znaku "Gwiezdnych wojen". O jego udziale w trzecim sezonie "The Mandalorian" poinformował za pośrednictwem swojego konta na serwisie Instagram dubler aktora, Brendan Wayne. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by rola Pascala w trzecim sezonie "The Mandalorian" była już bardziej drugoplanowa.



Jednak najczęściej dyskutowanym fragmentem finału drugiego sezonu "The Mandalorian", co jest oczywistym spoilerem dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji go zobaczyć, jest zupełnie niespodziewane pojawienie się w nim odmłodzonego za pomocą efektów wizualnych Luke’a Sykwalkera, w którego rolę ponownie wcielił się Mark Hamill.