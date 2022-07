Bob Rafelson nie żyje

O śmierci artysty napisały branżowe magazyny, m.in. "Variety" i "The Hollywood Reporter". Smutną wiadomość potwierdziła wieloletnia asystentka Boba Rafelsona, Jolene Wolff.

Bob Rafelson był jednym z najważniejszych reżyserów amerykańskiego kina lat 80. XX wieku. Pod jego okiem powstało 20 filmów, w tym takie przeboje kinowe, jak "Listonosz zawsze dzwoni dwa razy" z Jessicą Lange i Jackiem Nicholsonem czy "Pięć łatwych utworów" - również z Nicholsonem.

W latach 70. XX wieku, razem z Robertem Altmanem, Martinem Scorsese i Francisem Fordem Coppolą, był jednym z twórców ruchu Nowego Hollywood. W swej karierze otrzymał dwie nominacje do Oscara, obie za film "Pięć łatwych utworów" - w kategoriach najlepszy film i najlepszy scenariusz oryginalny.

Reklama

Do historii kina przejdą jego filmy: "Pięć łatwych utworów", "Listonosz dzwoni zawsze dwa razy", "Czarna Wdowa", "Krew i wino", "Kłopoty z facetami". Rafelson był również producentem głośnych produkcji: "Ostatniego seansu filmowego" i kultowego "Swobodnego jeźdźca" ("Easy Rider").

W jego filmach grały takie gwiazdy, jak Jessica Lange, Jack Nicholson, Debra Winger, Karen Black.



Bob Rafelson reżyserował również teledyski, m.in. do przeboju Lionela Richie "All Night Long (All Night)" z 1983 roku.