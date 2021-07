Ekipa filmowa wezwała służby ratunkowe około 11:34 miejscowego czasu, a laureat nagrody Emmy wciąż znajduje się pod opieką lekarzy - informuje TMZ. Powód zasłabnięcia pozostaje jednak niewiadomą.

Bob Odenkirk w szpitalu

"Zadzwoń do Saula" to spin off ukochanego amerykańskiego dramatu "Breaking Bad", którego akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z pierwszej serii. Trwają właśnie zdjęcia do szóstego, finałowego sezonu produkcji. Odenkirk gra adwokata Saula Goodmana w obu hitowych serialach.

Choć Odenkirk kojarzony jest głównie z roli Goodmana, to w latach 90. ubiegłego wieku był autorem skeczów dla popularnych programów "Saturday Night Live" oraz "Mr Show".