"Blueback": Jak ocalić siebie i świat? Idealny film na Dzień Ziemi

"Blueback": Film z ekologicznym przesłaniem

"Blueback" - film z urzekającymi zdjęciami australijskiego wybrzeża, oceanu i rafy koralowej - zadebiutuje na ekranach kin 14 kwietnia, tuż przed Dniem Ziemi, obchodzonym 22 kwietnia.

Jak wskazuje Katarzyna Kebernik, autorka pisząca na portalu edukacyjnym dla nauczycieli "Film w szkole", "Blueback" to kino, które nie tylko syci oczy i wprawia w wakacyjny nastrój, przenosząc widzów do odległego, słonecznego zakątka świata, lecz także przenikliwie ukazuje więź matki i córki. Ich uczenie się od siebie nawzajem to - według Kebernik - najbardziej poruszający aspekt filmu.

Główna bohaterka, Abby, dostrzega głęboki sens w bliskości z przyrodą. Przyrodnicza pasja i malarski talent pozwalają jej przekonać do ochrony rafy koralowej jedną z lokalnych polityczek, a w dalszej perspektywie - ocalić wybrzeże.



"Film zachęca młodych widzów do poszukiwania własnej pasji i zastanowienia się nad kierunkiem, jaki można nadać życiu. Jednocześnie jego proekologiczne przesłanie pozbawione jest agitacyjnego charakteru. "Twórcom doskonale udało się oddać radość i beztroskę chwil spędzonych przez Abby na plaży i nad oceanem" - pisze Koernikuentuje autorka.

"Blueback": Fabuła, obsada, zwiastun

Abby mieszka w Australii, nad przepiękną zatoką o wyjątkowym ekosystemie. Jako wielka miłośniczka nurkowania, od dzieciństwa przyjaźni się z niezwykłą rybą - niebieskim grouperem, któremu nadała imię Blueback. Jej idealne z pozoru życie zostaje jednak zakłócone. Abby i jej mama muszą walczyć nie tylko o ocalenie Bluebacka i rafy koralowej, ale i o to, by cała okolica zachowała swój unikatowy charakter, zagrożony przez bezwzględny biznes.



Nastoletnią Abby zagrała debiutująca w kinie Ilsa Fogg. W dorosłą bohaterkę wcieliła się aktorka o polskich korzeniach, znana z "Alicji w Krainie Czarów" i "Jane Eyre" Mia Wasikowska . W filmie występują również Eric Bana ("Troja", "Susza") i Radha Mitchell ("Melinda i Melinda", "Silent Hill").

"Blueback" w kinach od 14 kwietnia!