Do obsady "Blueback" udało się pozyskać australijskie gwiazdy o międzynarodowej renomie: Erica Banę ("Troja", "Susza"), Mię Wasikowską ("Alicja w Krainie Czarów", "Jane Eyre") oraz Radhę Mitchell ("Melinda i Melinda", "Silent Hill").



Eric Bana i Robert Connolly pracują razem z dużą regularnością. "Z Robertem kończymy film 'Force of Nature', kontynuację 'Suszy' - zdradził Bana. - "To już nasza czwarta lub piąta współpraca. Naprawdę lubimy razem pracować. Mamy biura obok siebie. Każdy z nas pracuje nad swoimi projektami i spotykamy się, kiedy nam obu to odpowiada. Po prostu sprawia nam frajdę doradzanie sobie nawzajem. Robert ma urok i wiele entuzjazmu. Pokażcie mi kogoś, kto spędzi z nim więcej niż dziesięć minut, a następnie mu odmówi, gdy Rob coś zaproponuje. To prawie niemożliwe".



Zdjęcie Reżyser Robert Connolly na planie filmu "Blueback" / materiały dystrybutora

Wasikowska w pełni potwierdzała te wrażenia. "Robert wnosi do pracy emocje, pasję i serce" - stwierdziła.



Connolly nie ukrywał, że postać Abby wzorował po trosze na swojej córce Kitty. "Wiem, że jest wiele młodych kobiet, które orędują za ruchem ekologicznym. Podczas pracy dużo myślałem o szczerym pragnieniu moich córek, by walczyć ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska naturalnego. Myślałem też o sobie i mojej matce - my też jesteśmy częścią tej tradycji" - zapewnił.



Abby mieszka w Australii, nad przepiękną zatoką o wyjątkowym ekosystemie. Jako wielka miłośniczka nurkowania, od dzieciństwa przyjaźni się z niezwykłą rybą - niebieskim grouperem, któremu nadała imię Blueback. Jej idealne z pozoru życie zostaje jednak zakłócone. Abby i jej mama muszą walczyć nie tylko o ocalenie Bluebacka i rafy koralowej, ale i o to, by cała okolica zachowała swój unikatowy charakter, zagrożony przez bezwzględny biznes.