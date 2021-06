Bliźniacy z "Wielkich kłamstewek" zagrają w remake'u austriackiego hitu

Trwają prace nad hollywoodzką wersją kultowego austriackiego dramatu z elementami horroru „Widzę, widzę”. W głównej roli w remake’u występuje Naomi Watts. Właśnie obsadzone zostały także dwie pozostałe najważniejsze role w tej produkcji. Znani z serialu „Wielkie kłamstewka” bliźniacy Cameron i Nicholas Crovetti wcielą się w role filmowych synów głównej bohaterki.

Cameron Crovetti (L) i Nicholas Crovetti (P) wrócą na ekran /DAVID SWANSON /PAP/EPA

Zatytułowany "Goodnight Mommy" ("Dobranoc, mamusiu") dramat opowiada historię kobiety, która wraca do domu po przejściu operacji plastycznej. W jej efekcie twarz głównej bohaterki pokryta jest bandażami. Wraz z coraz dziwniejszym zachowaniem kobiety, w głowach jej synów, którzy z nią mieszkają, rodzi się przerażające pytanie o to, czy osoba, która pojawiła się w ich domu, rzeczywiście jest ich matką?!



"Widzę, widzę" z 2014 roku był austriackim kandydatem do Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego, ale nie otrzymał jednak nominacji. Zdjęcia do jego remake’u rozpoczęły się niedawno w New Jersey. Film reżyseruje Matt Sobel ("Zabierz mnie nad rzekę"), który razem z Kyle’m Warrenem (serial "Zabójcza broń") napisał też scenariusz. Wśród producentów filmu są autorzy oryginalnego "Widzę, widzę", czyli Severin Fiala i Veronika Franz. Projekt realizowany jest przez Amazon Studios.

Braci Crovetti można było ostatnio zobaczyć w popularnych serialach "The Boys" i "Wielkie kłamstewka". W tym drugim wcielili się w role synów postaci granej przez Nicole Kidman. Obaj pojawili się też u boku Elizabeth Mitchell w horrorze "Witch Hunt", który miał premierę w tym roku. Wśród przyszłych projektów chłopców jest horror "Oracle" z Heather Graham w roli głównej.



W pozostałych rolach w filmie "Goodnight Mommy" zobaczymy Jeremy’ego Bobba, Crystal Lucas-Perry oraz Petera Hermanna. Biorąc pod uwagę oryginalny film, wcielą się oni w mocno drugoplanowe role. Austriacki dramat rozgrywa się niemal w całości w jednym domu, a większość czasu ekranowego należy do matki i jej synów.