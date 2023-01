Blake Lively wraca do aktorstwa. O jej nowej roli już jest głośno

Dawno niewidziana na dużym ekranie Blake Livel y zaangażowała się w nowy filmowy projekt. Gwiazda takich produkcji, jak "Plotkara", "Wiek Adaline" , "Green Lantern" czy "Śmietanka towarzyska" , po raz ostatni wystąpiła w kinowej produkcji trzy lata temu, wcielając się w główną bohaterkę thrillera "Sekcja rytmiczna". Za rolę uzależnionej od narkotyków i prostytucji kobiety, która pragnie pomścić swoją rodzinę, aktorka otrzymała nominację do nagrody Critics' Choice Awards.

"It Ends with Us": Blake Lively w ekranizacji bestsellera

Jak donosi "Deadline", Lively wystąpi w nadchodzącej ekranizacji głośnej powieści Colleen Hoover. Wydana przed pięcioma laty książka odniosła międzynarodowy sukces - przetłumaczono ją na 43 języki, a na całym świecie sprzedano ponad 3 mln egzemplarzy. W USA tytuł osiągnął status najpoczytniejszej drukowanej powieści 2022 roku, głównie za sprawą popularności, jaką zdobył na TikToku. Dzięki społeczności użytkowników serwisu, którzy pod hasztagiem #BookTok polecają sobie ciekawe lektury, książka Hoover zyskała rzeszę nowych fanów. Na liście bestsellerów "New York Timesa" znajdowała się przez rekordowe 90 tygodni.

Fabuła nadchodzącej filmowej adaptacji dzieła skupi się na skomplikowanej relacji miłosnej trojga ludzi. To opowieść o Lily Bloom, młodej kobiecie, która przeprowadza się do Bostonu, aby rozpocząć nowe życie i otworzyć własną kwiaciarnię. Na swojej drodze spotyka przystojnego lekarza, w którym błyskawicznie się zakochuje. Sielanka nie trwa jednak długo, bo na horyzoncie niespodziewanie pojawia się były chłopak bohaterki, który całkowicie zmienia dynamikę jej nowego, na pozór idealnego związku.