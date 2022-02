Zaczął od niewielkiej roli w filmie "Free Guy" z ubiegłego roku, potem był jeszcze krótszy epizod w serialu "The Afterparty", a następnie wyświetlany właśnie w kinach film "Pies" . Tak wyglądał powrót Channinga Tatuma do aktorstwa, z którym na chwilę pożegnał się w 2017 roku. A to nie koniec, bo już 1 kwietnia aktora będzie można zobaczyć u boku Sandry Bullock w komedii przygodowej "Zaginione miasto".

Channing Tatum: Kolejny angaż

O kolejnym projekcie filmowym gwiazdora pisze tymczasem portal "Deadline. Będzie to film "System Crasher" - hollywoodzki remake niemieckiego dramatu "Błąd systemu". Oryginalny film z 2019 roku wyreżyserowała Nora Fingscheidt, reżyserka hitu Netfliksa "Niewybaczalne".

Bohaterką filmu "Błąd systemu" jest dziewięcioletnia Benni. Dziewczynka trafia do kolejnych placówek wychowawczych, ale z każdej prędzej czy później zostaje z wydalona. Takie przypadki, jak niewinnie na pierwszy rzut oka wyglądająca Benni, w slangu pracowników socjalnych nazywane są "łamaczami systemu". Za agresją, krzykiem, gwałtownością, które charakteryzują zachowanie dziewczynki, kryje się jeden cel. Jest nim desperacka chęć powrotu do domu i życie u boku ukochanej matki. Ta jednak boi się, że krnąbrna córka nie pozwoli jej ułożyć sobie na nowo życia - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu Fingscheidt.

Tatum nie tylko wystąpi w jednej z ról głównych w filmie "System Crasher", ale będzie też jednym z jego producentów. Produkcja zostanie zrealizowana dla studia MGM, które posiada prawa do niemieckiego oryginału. Autorem scenariusza filmu będzie Garret Levitz, dla którego będzie to debiut w roli scenarzysty.