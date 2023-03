Billy Crystal: Początki

Billy Crystal to amerykański komik, aktor, scenarzysta, reżyser i producent filmowy. Urodził się 14 marca 1948 roku na Manhattanie w Nowym Jorku, a wychował na Long Island. Pochodził z rodziny żydowskich emigrantów - jego przodkowie przybyli z Rosji, Austrii i Litwy.

Studiując na Uniwersytecie Nowojorskim film i reżyserię, kształcił się pod okiem Martina Scorsese. W tym czasie zaczął się już regularnie pojawiać w różnych programach telewizyjnych. Zadebiutował w 1975 roku, występując w serialu "Keep on Truckin". Pierwszą większą rolę rolę otrzymał w 1977 roku w serialu "Soap", w którym wcielił się w Jodiego Dallasa, jedną z pierwszych postaci w historii amerykańskiej telewizji otwarcie przyznających się do homoseksualizmu.



Dość szybko zauważono, że Billy Crystal ma wielki talent komediowy. W 1982 roku został gospodarzem komediowego programu NBC "The Billy Crystal Comedy Hour". W 1984 roku dołączył zaś do obsady kultowego show "Saturday Night Live", gdzie poznał swego wieloletniego przyjaciela Robina Williamsa.

Billy Crystal i "Kiedy Harry poznał Sally"

Widzowie pokochali go szczególnie za rolę w filmie "Kiedy Harry poznał Sally" , w którym partnerowała mu Meg Ryan . Film Roba Reinera z 1989 roku, według scenariusza Nory Ephron - mistrzyni filmowych romansów, to do dzisiaj jedna z najlepszych komedii romantycznych w historii kina.

To właśnie z tej produkcji pochodzi kultowa scena "udawanego orgazmu", kiedy to Sally (Ryan) chce udowodnić Harry'emu (Crystal), że kobiety w tej dziedzinie potrafią bardzo przekonująco oszukiwać mężczyzn... Za rolę w tym filmie Billy Crystal otrzymał nominację do Złotego Globu.

W 1992 roku Crystal zadebiutował jako reżyser filmem "Komik na sobotę", w którym wcielił się w również w tytułowego bohatera (kolejna nominacja do Złotego Globu). Trzy lata później na ekrany kin weszło kolejne reżyserskie dzieło artysty - komedia romantyczna "Zapomnij o Paryżu" , w której partnerowała mu Debra Winger . Crystal - prywatnie wielki fan koszykówki, wcielił się tu w arbitra ligi NBA.

W 1999 roku Crystal wystąpił w przeboju amerykańskich kin - komedii "Depresja gangstera" , opowiadającej o bossie miejscowej mafii ( Robert De Niro ), który zatrudnia znanego psychiatrę (Crystal), aby przełamał niechęć do wydawania wyroków. Popularność filmu sprawiła, że cztery lata później nakręcono sequel "Nawrót depresji gangstera" .

Od tego czasu nie zagrał już tak dużej i znaczącej roli kinowej i zajął się swoją telewizyjną karierą oraz oddał się swojej innej pasji, czyli reżyserowaniu. W 2001 roku Billy Crystal nakręcił telewizyjny film "61*", za który otrzymał nominację do Nagrody Emmy.

Billy Crystal i Oscary

Poza kinowymi rolami Crystal zapisał się w historii amerykańskiej rozrywki jako 9-krotny prowadzący Oscary (w tym aspekcie ustępuje tylko 18-krotnemu gospodarzowi oscarowej gali Bobowi Hope'owi). Po raz pierwszy gospodarzem oscarowej gali został w 1990 roku, a ponieważ bardzo dobrze sprawdził się w tej roli poprowadził ją jeszcze w latach 1990-1993, 1997, 1998, 2000, 2004 i 2012.

Popisowym numerem komika była wprowadzająca w uroczystość montażówka, w której pojawiał się w scenach z filmów nominowanych artystów oraz następująca po otwierającym monologu piosenka.

Billy Crystal: Nie tylko aktor

Specjalne miejsce w twórczości Crystala zajmuje autobiograficzny projekt sceniczny "700 Sundays". Za opowiadającą o dorastaniu artysty na Long Island sztukę Crystal otrzymał w 2005 roku prestiżową nagrodę Tony. Po sukcesie przedstawienia artysta napisał jeszcze książkę pod tym samym tytułem, w 2013 roku wrócił ze spektaklem na Broadway, jego występ został zaś sfilmowany przez ekipę HBO.

Od lat aktor występuje głównie w serialach, pojawia się również w filmach, ale raczej w rolach drugoplanowych. Wciąż można go podziwiać w programach telewizyjnych. W 2022 roku pojawił się w tv show "Mr. Saturday Night: A New Musical Comedy", a w 2013 roku w jednym z odcinków "Jimmy Kimmel Live!".