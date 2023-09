Bill Pullman zagrał Aleksa Murdaugha

Pierwsza część "Murdaugh Murders: The Movie" zadebiutuje na antenie stacji Lifetime 14 października, a druga dzień później. W oficjalnym opisie tej produkcji czytamy, że opowie ona pokręconą historię bogatej rodziny Murtaughów i zbrodni popełnionych przez Aleksa. Obok Billa Pullmana w filmie wystąpili Lauren Robek, Curtis Tweedie oraz Donovan Stinson.

Jesienny cykl siedmiu nowych filmów stacji Lifetime nosi tytuł "Ripped From the Headlines" ("Wyrwane z nagłówków"). W jego skład wchodzą produkcje oparte na prawdziwych historiach kryminalnych. Oprócz filmu o Murtaughu będzie tam można zobaczyć też "How She Caught a Killer" ("Jak złapała mordercę"), "Stolen Baby: The Murder of Heidi Broussard" ("Skradzione dziecko: Morderstwo Heidi Broussard"), "Amish Stud: The Eli Weaver Story" ("Ogier amisz: Historia Eliego Weavera"), "Buing Back My Daughter" ("Odkupując moją córkę"), "Bad Romance: The Vicky White Story" ("Zły romans: Historia Vicky White") oraz "Would You Kill for Me? The Mary Bailey Story" ("Zabijesz dla mnie? Historia Mary Bailey").