Nad Billem Murrayem po raz kolejny zgromadziły się czarne chmury. Słynny hollywoodzki gwiazdor od pewnego czasu mierzy się z poważnymi zarzutami, jakie wysuwają przeciwko niemu kolejne znane postaci ze świata show-biznesu. Wszystko zaczęło się od wyznania Lucy Liu , która w zeszłym roku wyjawiła, że aktor pastwił się nad nią na planie "Aniołków Charliego" .



Bill Murray: Gwiazdy skarżą się na jego zachowanie

"Język, którym się posługiwał, był chwilami niewybaczalny. A ja nie zamierzałam siedzieć bezczynnie i słuchać wyzwisk, więc stanęłam w swojej obronie i nie żałuję tego. Bo bez względu na to, jak nisko jesteś w hierarchii, nie zasługujesz na protekcjonalne i poniżające traktowanie" - powiedziała goszcząc w podcaście "Asian Enough".



Współpracy z Murrayem dobrze nie wspomina też Geena Davis . W wydanej kilka dni temu autobiograficznej książce aktorka opowiedziała o niestosownym zachowaniu gwiazdora w czasie jej przesłuchania do roli w komedii kryminalnej "Łatwy szmal" z 1990 roku. Jak wspomina, starszy kolega po fachu próbował wymusić wówczas użycie na niej urządzenia do masażu.



Nieprzyjemny początek znajomości okazał się zapowiedzią dalszych problemów - na planie zdjęciowym Murray miał wpaść w szał z powodu jej rzekomego spóźnienia i wrzeszczeć na nią w obecności członków ekipy filmowej. "Trzeba było wyjść lub bardziej stanowczo się sprzeciwić i o siebie zawalczyć, co oczywiście wiązałoby się ze stratą roli" - stwierdziła po latach Davis.

Seth Green: Bill Murray wrzucił mnie do kosza na śmierci

Teraz do grona gwiazd, które oskarżają Murraya o przemoc, dołączył Seth Green . Goszcząc w internetowym programie "Good Mythical Morning", komik opowiedział o szokującym incydencie, który miał miejsce w czasie nagrań do programu "Saturday Night Live". Green, który miał wówczas zaledwie 9 lat, został zaatakowany przez aktora, gdyż... zajął jego fotel.



Zdjęcie Seth Green / Rodin Eckenroth/WireImage / Getty Images

"Za kulisami zabijałem czas, oglądając telewizję. Murray, który był gospodarzem tego odcinka, dostrzegł, że usiadłem na oparciu jego fotela i zrobił wielką awanturę. Pomyślałem sobie, że to jakiś absurd, bo jest tu mnóstwo miejsca. To strasznie chamskie powiedzieć dziewięciolatkowi, żeby wstał z twojego krzesła. Co to za kuriozalna walka o władzę" - relacjonował aktor.

Po tym, jak chłopiec odmówił ustąpienia mu miejsca, Murray wpadł podobno w szał. "W pewnym momencie podniósł mnie za kostki i wymachując mną nad koszem na śmieci, powiedział: 'Śmieci trafiają do kosza na śmieci', po czym mnie tam wrzucił, a kosz się przewrócił. Byłem przerażony. Uciekłem do swojej garderoby, schowałem się pod stołem i po prostu płakałem" - wspominał zdarzenie Green.



Wygląda na to, że Murray na przestrzeni lat nie zmienił swojego zachowania. Z powodu wpłynięcia licznych skarg na aktora wytwórnia Searchlight Pictures zawiesiła produkcję jego najnowszego filmu, komediodramatu "Being Mortal". Nie wiadomo, kiedy - i czy w ogóle - obraz doczeka się premiery.