Bill Cosby skazany! Ile lat spędzi w więzieniu?

Od trzech do dziesięciu lat spędzi w więzieniu Bill Cosby. We wtorek, 25 września, zapadł wyrok w sprawie molestowania seksualnego, jakiego komik dopuścił się w 2004 roku wobec Andrei Constand.

Bill Cosby spędzi parę lat za kratkami AFP

44-letnia Constand, była koszykarka, oskarżyła 81-letniego obecnie Cosby'ego o to, że w 2004 roku odurzył ją tabletką gwałtu, a następnie zgwałcił. Prokuratura postawiła znanemu komikowi trzy zarzuty i w każdym przypadku Cosby został uznany za winnego. Groziło mu do 30 lat pozbawienia wolności.

Cosby został skazany pięć miesięcy po tym, jak sąd uznał go winnego przemocy seksualnej wobec Constand. Prawnicy Cosby'ego wnioskowali o areszt domowy dla komika, twierdząc, że podeszły wiek i stan zdrowia nie pozwalają mu na odbycie kary więzienia. Prokurator domagał się więzienia od 5 do 10 lat, twierdząc, że były gwiazdor "The Cosby Show" wciąż stanowi zagrożenie dla kobiet.



Poza skazaniem Cosby'ego na od trzech do dziesięciu lat więzienia, sąd uznał go za "agresywnego przestępcę seksualnego". Oznacza to, że gwiazdor będzie musiał raz w miesiącu zaliczać obowiązkowe wizyty terapeutyczne. Jego nazwisko trafi również do rejestru przestępców seksualnych rozsyłanych od szkół oraz ofiar przemocy seksualnych.



"To zwycięstwo nie tylko tych wszystkich kobiet, które zostały zgwałcone przez Cosby'ego, ale wszystkich kobiet, które dotknęła taka tragedia. Czuję, że moja wiara w ludzkość została przywrócona" - mówiła w kwietniu jedna z prokuratorów Lily Bernard.

Uznając Cosby'ego za winnego, sąd nie uwzględnił argumentacji obrońcy aktora, który próbował przekonywać, iż Constand to "patologiczna oszustka, która wymyśliła gwałt po to, aby szantażować znanego aktora".

Constand nie jest jedyną kobietą, która obwinia Cosby'ego o gwałt. Według agencji AFP jest ich ponad 60, jednak we wszystkich tych przypadkach sprawy się przedawniły i nie mogą trafić do sądu.



Cosby znany jest głównie z roli dr. Cliffa Huxtable'a, którego kreował w serialu "The Cosby Show" w latach 80. i 90. ub. wieku. Jednak w 2014 roku jego kariera, częściowo z powodu tych oskarżeń, załamała się. Stacje telewizyjne wycofały się z projektów widowisk i seriali z jego udziałem.