"Bilet do raju" Julii Roberts i George'a Clooneya

Jak poinformowała wytwórnia Universal na swojej oficjalnej stronie internetowej, komedia romantyczna "Ticket to Paradise" wejdzie do kin 30 września 2022 roku. Na tę datę czekać będzie zapewne wielu miłośników dziesiątej muzy. Wszak główne role w tym obrazie zagrają Julia Roberts i George Clooney.

George Clooney i Julia Roberts po raz pierwszy zagrają razem w komedii romantycznej /Mike Marsland/WireImage /Getty Images

Roberts i Clooney odegrają parę rozwodników, którzy pojadą za swoją zakochaną córką na Bali. Będą chcieli powstrzymać ją przed błędem, który ich zdaniem sami popełnili 25 lat wcześniej.



Będzie to już piąty wspólny projekt aktorów, ale dopiero pierwsza komedia romantyczna. Ich drogi przecięły się na planach takich produkcji, jak "Ocean's Eleven: Ryzykowana gra", "Ocean's Twelve: Dogrywka", "Niebezpieczny umysł" oraz "Zakładnik z Wall Street". Prywatnie się przyjaźnią.

Reżyserowania "Ticket to Paradise" (czyli "Biletu do raju") podjął się Ol Parker. Na swoim koncie ma on m.in. sequel komedii "Mamma Mia!".

Zdjęcia do filmu rozpoczną się jeszcze w tym roku w północno-wschodnim stanie Australii, Queensland.