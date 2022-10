Wcześniej grali razem w takich filmach, jak m.in. "Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra" , "Ocean's Twelve: Dogrywka" i "Zakładnik z Wall Street" , w wywiadzie dla "Deadline" pochwalili scenariusz Ola Parkera i wyznali, że chcieli ponownie spotkać się na planie.

"Nie grałem w komedii romantycznej od czasu filmu ' Szczęśliwy dzień ' [1996 - red.]. Julia jest fantastyczna. W filmie Ola Parkera jesteśmy dla siebie złośliwi w niezwykle zabawny sposób. To była wspaniałe" - wyznał Clooney.



Julia Roberts również przez wiele lat nie pojawiła się w żadnej komedii romantycznej. Z jego powodu zmieniła zdanie? Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Roberts i Clooney prywatnie się przyjaźnią.



Reklama

"Po prostu od lat nie czytałam lepszego scenariusza. Poza tym, jakimś cudem, nasze terminy się zgrały i oboje mogliśmy razem wystąpić" - wyznała aktorka.



Julia Roberts, której popularność przyniósł występ w komedii romantycznej "Pretty Woman" Garry’ego Marshalla, ostatnio można było zobaczyć w serialu "Homecoming", filmie "Powrót Bena" z 2018 roku oraz serialu "Gaslit", który dotyczy afery Watergate.



Dla George'a Clooneya, który ostatnio wyreżyserował dla Netfliksa film "Niebo o północy", w którym zagrał też główną rolę, "Ticket to Paradise" to najnowszy projekt.

Zdjęcie Julia Roberts i George Clooney na premierze filmu "Bilet do raju" / Samir Hussein/WireImage / Getty Images

"Bilet do raju": Kłopoty na planie

Fabuła filmu wymagała od Roberts i Clooneya nagrania sceny pocałunku. To niespodziewanie okazało się dla obojga ogromnym problemem. Efekt był taki, że ujęcie trzeba było powtarzać aż 80 razy, o czym odtwórcy głównych ról opowiedzieli w rozmowie z "The New York Times".

"Nakręcenie pojedynczego całusa zajęło nam chyba z sześć miesięcy" - zażartowała Roberts, a Clooney dodał, że komplikacje na planie nie wynikały z konfliktu między nimi, ale z tego, że dobrze bawili się w swoim towarzystwie. "Kiedy powiedziałem żonie, że ta scena wymagała zrobienia 80 ujęć, nie mogła w to uwierzyć. Prawda jest taka, że w 79 ujęciach wybuchaliśmy śmiechem. Cóż, musieliśmy to zrobić jak należy" - zdradził aktor.

Clooney wyjawił ponadto, że scenariusz "Biletu do raju" powstał z myślą o nim i Roberts. "Od razu wiedziałem, że to role skrojone dla nas, nawet bohaterowie początkowo nosili imiona inspirowane naszymi: Georgia i Julian. Nie robiłem komedii romantycznej od bardzo dawna i nigdy nie odniosłem na tym polu takich sukcesów jak Julia. Ale przeczytałem scenariusz i spodobała mi się ta historia. Stwierdziłem więc, że jeśli ona się na to pisze, to ja również, bo to może być naprawdę zabawna produkcja" - powiedział aktor. Roberts nie pozostała mu dłużna i przyznała, że tylko z nim mogła stworzyć tak udany duet. "Ten film ma sens głównie dzięki naszej chemii" - podkreśliła.

Zdjęcie George Clooney i Julia Roberts w Cannes (2016) / Toni Anne Barson/FilmMagic / Getty Images

George Clooney w stroju Adama

George Clooney przyznał, że w scenariuszu komedii romantycznej "Bilet do raju", w której wystąpił z Julią Roberts, najbardziej podobały mu się... "sceny na golasa". "W filmie tylko on jest na golasa" - zastrzega Julia Roberts, wskazując na ekranowego partnera". "Bo to komedia, prawda?" - puentował Clooney.

Zdjęcie Julia Roberts i George Clooney na plakacie "Biletu do raju" / UIP / materiały prasowe

"Bilet do raju": O czym opowiada film?

Reżyserem filmu jest Brytyjczyk Ol Parker, który wcześniej zrobił m.in drugą część hitu "Mamma Mia!" , czyli "Mamma Mia! Here We Go Again" - z piosenkami Abby i Meryl Streep oraz Pierce'em Brosnanem w obsadzie.

Julia Roberts i George Clooney grają w "Bilecie do raju" rozwiedzioną parę - rodziców młodej dziewczyny (w tej roli Kaitlyn Dever ). Ich córka zakochała się, wyjechała na Bali i tam zamierza wyjść na mąż. Teraz oni jadą śladem córki i będę chcieli powstrzymać ją przed błędem, który (tak im się przynajmniej wydaje) sami popełnili ćwierć wieku wcześniej.