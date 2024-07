Bije kolejne rekordy. Już dwa miliony osób obejrzało w Polsce rekordową animację

"W głowie się nie mieści 2" to historia opowiedziana w charakterystyczny dla Pixara sposób - z humorem i głęboką, poruszającą mądrością, które niezmiennie trafiają do widzów w każdym wieku. Pixar po raz kolejny porusza ważny wątek. Tym razem są to trudne emocje, które - zwłaszcza w wieku dojrzewania - potrafią być bardzo silne i wprowadzić sporo zamieszania w życie młodego człowieka. "W głowie się nie mieści 2" pokazuje, co dzieje się w głowach nastolatków i jak możemy ich wesprzeć w oswajaniu nowych pojawiających się uczuć.

W filmie widzimy znaną z pierwszej części, nastoletnią już Riley, która mierzy się z dużą życiową zmianą - rozpoczęciem nauki w liceum. W kwaterze głównej (głowie dziewczynki) trwa remont, którego celem jest przygotowanie przestrzeni dla pojawiających się znienacka, zupełnie nowych emocji. Działające do tej pory jako sprawny team - Radość, Smutek, Gniew, Strach i Odraza, będą musiały zaprzyjaźnić się z nieproszonymi gośćmi - Obawą, Wstydem, Zazdrością i Nudą oraz nauczyć się z nimi współpracować.

W polskiej wersji językowej filmu głosu postaciom użyczyli m.in.: Małgorzata Socha (Radość), Maja Ostaszewska (Odraza), Olga Sarzyńska (Obawa), Cezary Pazura (Strach), Kinga Preis (Smutek). Za reżyserię polskiego dubbingu odpowiada Agnieszka Zwolińska, a autorem dialogów jest Kuba Wecsile.



"W głowie się nie mieści 2": Najbardziej dochodowa animacja w historii

Przypomnijmy, że sequel "W głowie się nie mieści", który miał premierę 12 czerwca, szybko rozprawiał się z kolejnymi kasowymi rekordami. Po sześciu tygodniach w kinach produkcja ma już na swoim koncie globalnie 1,462 mld dolarów. Dzięki temu pokaźnemu wynikowi film Pixara stał się najbardziej dochodowym dziełem animowanym w historii!

Do tej pory na szczycie podium znajdowała się "Kraina lodu 2" (2019), która w kinach na całym świecie zarobiła 1,454 mld dolarów.

Animacja zaliczyła także awans na liście najbardziej dochodowych produkcji bez podziału na gatunki. W tym momencie zajmuje 13. pozycję, za plecami mając m.in. "Barbie" Grety Gerwig (1,445 mld dolarów), czyli największy zeszłoroczny hit.