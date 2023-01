"Bielmo": O czym jest film?

Akcja filmu " Bielmo " rozgrywa się w West Point w 1830 roku. Pewnego szarego zimowego poranka okazuje się, że jeden z kadetów nie żyje. Ale kiedy jego ciało trafia do kostnicy, okazuje się, że serce młodego człowieka zostało umiejętnie usunięte, a tragedia staje się zbrodnią.

Obawiając się nieodwracalnych konsekwencji dla raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy zwracają się do lokalnego detektywa Augustusa Landora ( Christian Bale ), aby rozwiązał sprawę morderstwa. Na przeszkodzie Landorowi staje kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich — ekscentrycznego kadeta, który pogardza rygorami wojskowymi i ma zamiłowanie do poezji — młodego mężczyznę znanego jako Edgar Allan Poe (Harry Melling).

Film Scotta Coopera powstał na podstawie powieści Louisa Bayarda "The Pale Blue Eye".

"Bielmo": Christian Bale w roli głównej

W rolę emerytowanego detektywa z Nowego Jorku, Augustusa Landora, wciela się Christian Bale. Po imponującym występie w " Imperium słońca " Stevena Spielberga , gdy miał zaledwie 13 lat, Bale zagrał w wielu filmach, takich jak " American Psycho ", trylogia Christophera Nolana " Mroczny rycerz ", " American Hustle " czy ostatnio " Thor: Miłość i grom ".

"Bielmo": Harry Melling. Kojarzymy go z serii o Harrym Potterze

Harry Melling wcieli się w jednego z najbardziej znanych poetów wszech czasów. W "Bielmo" kadet Edgar Allan Poe połączy siły z detektywem Landorem, aby odkryć, kto stoi za zbrodnią w West Point. Chociaż fabuła jest czysto fikcyjna, Poe faktycznie zapisał się do wspomnianej akademii wojskowej.

Kariera aktorska Mellinga nabrała rozpędu dzięki roli Dudleya Dursleya w filmach o Harrym Potterze. Następnie pojawił się w różnych projektach filmowych i telewizyjnych, w tym "Gambit Królowej".

Jego ostatnim projektem przed "Bielmo" był dramat muzyczny "Please Baby Please", i ma pojawić się w nadchodzącym thrillerze Michaela Winterbottoma "Promised Land".

"Bielmo": Lucy Boynton i Gillian Anderson. Kogo zagrają?

Amerykańsko-angielska aktorka Lucy Boynton dołączyła do obsady "Bielmo" jako Lea Marquis, córka lekarza z West Point i miłość Poe. Boynton wystąpiła w takich produkcjach jak: " Bohemian Rhapsody ", "Młodzi przebojowi" czy " Morderstwo w Orient Expressie ".

Jedyna w swoim rodzaju Gillian Anderson gra Julię Marquis, rola, której udział w historii pozostaje do tej pory tajemnicą.

Aktorka zgarnęła nagrody Emmy za kreacje Dany Scully w "Z Archiwum X" i Margaret Thatcher w "The Crown". Niedawno podbiła serca młodszego pokolenia rolą Jean Milburn w jednym z najpopularniejszych programów Netfliksa dla nastolatków "Sex Education".

"Bielmo": Kogo jeszcze zobaczymy na ekranie?

W drugoplanowych rolach na ekranie pojawią się: Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Hadley Robinson, Timothy Spall i Robert Duvall.

"Bielmo": Kiedy premiera?

"Bielmo" wzbogaci ofertę Netfliksa w Polsce 6 stycznia 2023 roku.