"Biedne istoty" zdobywają kolejne nagrody. Reżyser filmu już planuje kolejny

"Biedne istoty": Życiowa rola Emmy Stone?

W kinach oraz podczas gal nagród tryumfy święci film "Biedne istoty". Dzieło Giorgosa Lanthimosa to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia.

10 marca odbędzie się gala rozdania Oscarów. Wtedy dowiemy się które z 11 nominacji dla "Biednych istot" zamienią się w statuetkę. Film Lanthimosa trafi do streamingu jeszcze przed oscarową galą. Według informacji wytwórni Searchlight, produkcja będzie miała swoją premierę na VOD 27 lutego. "Biedne istoty" będzie można zobaczyć na Prime Video oraz Apple TV+. Od 12 marca będzie można zakupić własny egzemplarz Blu-ray lub DVD.

Yorghos Lanthimos pracuje nad nowym filmem

Zdjęcie Yorgos Lanthimos / Matt Baron/BEI/Shutterstock / East News

Dzień po przyznaniu pięciu nagród BAFTA ostatniemu filmowi Yorghosa Lanthimosa "Biedne istoty" potwierdzono oficjalnie, że ten pochodzący z Grecji reżyser zajmie się teraz remakiem filmu "Save the Green Planet!". To czarna komedia opowiadająca o pozbawionym złudzeń młodym człowieku, który porywa i torturuje biznesmena. Jest przekonany, że jego ofiara to kosmita, który jest częścią planowanej inwazji na Ziemię.

Oryginalną południowokoreańską produkcję z 2003 roku wyreżyserował Joon-hwan Jang. Jego film zdobył wiele nagród i zyskał miano kultowego wśród fanów podobnie pokręconych, fantastycznych historii. Wcześniej spekulowano, że Jang będzie również reżyserem hollywoodzkiego remake’u, do którego scenariusz napisał Will Tracy ("Sukcesja"). Tak się jednak nie stanie.

Informacji podanych przez portal "Variety" nie potwierdziły firmy produkcyjne CJ ENM i Element Pictures, które mają zająć się produkcją nowej wersji "Save the Green Planet!". Dla drugiej z nich byłby to szósty film stworzony razem z Lanthimosem. Ten wielokrotnie nagradzany reżyser zdążył już nakręcić swój kolejny film. W fazie postprodukcji znajduje się obecnie jego "Kinds of Kindness" ("Rodzaje dobroci"), w którym w rolach głównych występują Emma Stone, Margaret Qualley, Willem Dafoe i Joe Alwyn.

W bibliotece południowokoreańskiej firmy CJ ENM znajduje się dużo azjatyckich produkcji, które mogą służyć jako materiał do powstania ich zachodnich wersji. Aż dziewięciu różnojęzycznych remake’ów doczekała się już m.in. południowokoreańska muzyczna komedia "Miss Granny" z 2014 roku, choć były to filmy realizowane głównie na rynku azjatyckim. W przygotowaniu jest też tajska wersja melodramatu "The Classic" z 2003 roku. Amerykański oddział firmy szuka znanych filmowców, którzy podjęliby się reżyserii hollywoodzkich wersji ich hitów. Wśród takich nazwisk jest m.in. Michael Mann ("Gorączka"), który miałby nakręcić remake komedii sensacyjnej "Weteran" z 2015 roku.