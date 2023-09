"Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa ze Złotym Lwem!

"Biedne istoty" Yorgosa Lanthimosa z główną nagrodą festiwalu w Wenecji

W konkursie głównym udział wzięły aż dwa polskie filmy: "Zielona granica" Agnieszki Holland oraz "Kobieta z..." Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Rywalizowały one o Złotego Lwa z mistrzami współczesnego kina, między innymi: Yorgosem Lanthimosem, Michaelem Mannem, Soffią Coppolą, Ryusuke Hamaguchim, Matteo Garronem, Davidem Fincherem i Michelem Franco.

Złoty Lew trafił w ręce reżysera Yorgosa Lanthimosa za film "Biedne istoty". Wcześniej Srebrny Lew - Wielka Nagroda Jury trafiła do "Evil Does Not Exist" Ryusuke Hamaguchiego.

"Biedne istoty": Fabuła filmu

Zdjęcie "Biedne istoty" / EPK.TV/© 2023 20th Century Studios All Rights Reserved/Yorgos Lanthimos / materiały prasowe

"Biedne istoty" w reżyserii Giorgosa Lanthimosa to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe).

Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia. W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.