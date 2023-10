"Biedne istoty" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa to niesamowita opowieść o ewolucji Belli Baxter (Emma Stone), młodej kobiety, która zostaje przywrócona do życia przez genialnego i niekonwencjonalnego naukowca, doktora Godwina Baxtera (Willem Dafoe). Pod jego opieką Bella chętnie uczy się wszystkiego od nowa, ale chce też doświadczyć pełni życia.

W poszukiwaniu nowych doznań wyrusza w burzliwą i pełną przygód podróż przez kontynenty w towarzystwie sprytnego i rozpustnego prawnika, Duncana Wedderburna (Mark Ruffalo). Wolna od uprzedzeń swoich czasów, Bella z determinacją dąży do celu, jakim jest walka o równość i niezależność.

Film powstał na kanwie książki Alasdaira Graya, a autorem scenariusza jest Tony McNamara ("Faworyta"), autorem zdjęć jest zaś Robbie Ryan.

Yorgos Lanthimos i Robbie Ryan dali już wcześniej światu kina "Faworytę" , która w 2018 roku startowała w szranki o Złotą Żabę Konkursu Głównego EnergaCAMERIMAGE i została wyróżniona Nagrodą Publiczności festiwalu.

Wideo "Biedne istoty" [trailer]

Premierowy pokaz "Biednych istot" odbędzie się 11 listopada w Centrum Festiwalowym - CKK Jordanki w Toruniu i będzie częścią Gali Otwarcia EnergaCAMERIMAGE 2023.

Na ekrany polskich kin "Biedne istoty" trafią 19 stycznia 2024.



"Biedne istoty": Laureat weneckiego Złotego Lwa

Światowa premiera "Biednych istot" miała miejsce na festiwalu filmowym w Wenecji, gdzie dzieło Lanthimosa zostało nagrodzone Złotymi Lwem.



Odbierając statuetkę, Lanthimos podziękował jurorom. "Wiem, jak trudna jest to praca. Dziękuję też festiwalowi za entuzjastyczne podejście do 'Biednych istot' i zainteresowanie nimi od samego początku. Musiało upłynąć kilka lat, zanim świat, a właściwie branża filmowa stała się gotowa na ten film i zdołaliśmy go nakręcić. Alasdair Gray dał nam niesamowitą powieść, która wyprzedzała swoje czasy. Dziękuję scenarzyście Tony’emu McNamarowi, całej ekipie i wspaniałej obsadzie. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli świętować razem. Główną bohaterką tego filmu jest Bella Baxter, niesamowita istota, która nie istniałaby bez Emmy Stone, kolejnej niesamowitej istoty" - zwrócił uwagę.