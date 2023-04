Innego zdania jest Brody. "Ludzie uważają, że Keanu nie zasłużył na pochwały za pomaganie. Nie mają pojęcia, jak to jest pracować na planie filmu. Mike Myers zwolnił mnie kiedyś z planu 'Guru miłości' , bo nasze spojrzenia się spotkały. A pracowałem tam jako jego ochroniarz! Dajcie Keanu kwiaty!" - napisał na Twitterze didżej.

Reakcje na powyższy tweet skłoniły Brody'ego do małego sprostowania. Didżej poinformował, że nie był osobistym ochroniarzem gwiazdora na planie filmu, który odniósł potem spektakularną klapę finansową.



"Pracowałem przy ochronie tego filmu. Zadzwonili i zapytali mnie o to, czy chciałbym pilnować na planie przyczepy Myersa. Pomyślałem, że to będzie proste i się zgodziłem. Wcześniej robiłem już coś takiego. Ostrzegli mnie jednak, bym nie patrzył mu prosto w oczy. Zdziwiłem się, bo jak miałem go w ten sposób ochraniać, ale powiedzieli mi, że jeśli tak zrobię, to zostanę wylany" - opowiedział w podcaście "Carly and Jay".