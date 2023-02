Polskie akcenty na Berlinale

Rola Joanny Kulig w "She Came To Me" to niejedyny polski akcent Berlinale. Aktorkę będziemy mogli oglądać także w "The Innocents" Anne Fontaine obok Agaty Buzek, Agaty Kuleszy, Elizy Rycembel, Anny Próchniak i Katarzyny Dąbrowskiej. Obraz, który znalazł się w sekcji Berlinale Special, został zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Akcja rozgrywa się pod koniec II wojny światowej w polskim klasztorze, gdzie niemieccy i radzieccy żołnierze dokonywali morderstw i gwałtów na zakonnicach.



Natomiast w sekcji Forum światową premierę będzie mieć dokument "W Ukrainie" Piotra Pawlusa i Tomasza Wolskiego, który polska publiczność zobaczy podczas 20. festiwalu Millennium Docs Against Gravity. "Poprzez serię statycznych ujęć zniszczonej wojną Ukrainy filmowcy Piotr Pawlus i Tomasz Wolski zapraszają widza w podróż przedstawiającą różne aspekty nowej rzeczywistości. Pokazują banalność oraz absurdy życia w cieniu inwazji. Nowa normalność w Ukrainie to dzieci bawiące się w żołnierzy, ich rodzice sprzeczający się w kolejkach po racje żywnościowe, to łatanie dziur i pustych framug płytą pilśniową czy nuda codzienności w barakach" - czytamy w komunikacie Against Gravity.



Sean Penn pokaże w Berlinie dokument o wojnie w Ukrainie

73. Berlinale odbędzie się w dniach 16-26 lutego 2023.

Tegoroczna edycja festiwalu ma przywrócić mu dawny blask przyćmiony przez pandemię COVID-19. Przewodniczącą tegorocznego jury będzie Kristen Stewart , a honorową nagrodę za całokształt twórczości odbierze osobiście Steven Spielberg , który zaprezentuje na festiwalu swój najnowszy film zatytułowany "Fabelmanowie" .

Do najbardziej wyczekiwanych premier festiwalu z pewnością można zaliczyć "Superpower" Seana Penna i Aarona Kaufmana, dokument poświęcony walce obronnej Ukrainy i jej prezydentowi. "Sean Penn planował film z Wołodymyrem Zełenskim, był w Ukrainie w listopadzie 2021 roku. Pojechał do Kijowa również po tym, jak wybuchła wojna.



Rzeczywistość sprawiła, że ten film z zaplanowanego przedsięwzięcia zmienił się w coś mniej kontrolowanego, za to bardziej znaczącego. Ten obraz to dokument zrealizowany w bardzo trudnych okolicznościach. Ale to także rzecz o tym, jaką rolę pełnią artyści i sztuka w trudnych czasach" - podkreślił szef Berlinale Carlo Chatrian podczas styczniowej konferencji prasowej.